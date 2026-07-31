© Foto: Rainer Unkel - SZ Photo/Rainer UnkelFührungskräfte und Vorstände halten sich bei Käufen massiv zurück. Wenn ausgerechnet Insider so vorsichtig werden, sollten Anleger genau hinschauen.Unternehmensinsider senden ein selten deutliches Warnsignal an den Aktienmarkt. Im Juli verkauften Führungskräfte und Vorstände deutlich mehr Aktien ihrer eigenen Unternehmen, als sie kauften. Nach dem von Nejat Seyhun, Finanzprofessor an der University of Michigan, bevorzugten Stimmungsindikator lag der Anteil der Unternehmen mit Netto-Insiderkäufen bis einschließlich Mittwoch nur bei 14,8 Prozent. Sollte dieser Wert für den gesamten Monat Bestand haben, wäre das laut Seyhun der niedrigste Stand seit mindestens 21 Jahren. Der Indikator misst, …
Enthaltene Werte: US78378X1XXX,2455711,US46138G6XXXDen vollständigen Artikel lesen
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