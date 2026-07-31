Frage-Antwort-Runden gibt es nicht nur in Quizsendungen, sondern auch bei uns, genauer gesagt in der neuen Börsenpunk-Ausagabe. Heute steht der direkte Austausch mit den Zuschauern im Mittelpunkt. Wir haben uns ausführlich Zeit für die Fragen genommen, die uns über YouTube, Instagram, per E-Mail erreichen.Thematisch geht es unter anderem um echte Langweiler, kaufen und liegen lassen quasi. Es geht auch um die Autobranche. Tesla, BYD, Xiaomi und ein neuer Player aus dem E-Mobility-Segment. Im Blickfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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