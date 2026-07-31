Ganzkörperkontrolle für alltagstaugliche Roboter: Google Deepmind stellt mit Gemini Robotics 2 eine neue Produktfamilie von KI-Modellen vor. Das kann die neue Generation. Kommt nun endlich der menschenähnliche Roboter als praktischer, vielseitiger Helfer, der uns lästige Arbeit im Alltag abnimmt? Laut Google Deepmind ist man diesem Ziel ein Stück nähergekommen. Gemini Robotics 2: "nächste Generation wirklich anpassungsfähiger Roboter" Unter dem Namen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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