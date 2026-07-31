EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

ABO Energy GmbH & Co. KGaA einigt sich mit Finanzierungspartnern auf Verlängerung der Stillhaltevereinbarung und Fortsetzung des Sanierungskurses



31.07.2026 / 19:55 CET/CEST

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Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat sich heute mit ihren Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026 verständigt.

Im Auftrag der Finanzierungspartner erarbeitet derzeit der Financial Adviser Rothschild & Co Vorschläge für eine zukunftsfähige Finanzierungslösung, die den weiteren Sanierungsprozess unterstützen soll.

ABO Energy wird den Kapitalmarkt über wesentliche Fortschritte im weiteren Verlauf nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen informieren.