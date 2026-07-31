EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges
Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat sich heute mit ihren Finanzierungspartnern auf die Verlängerung der bestehenden Stillhaltevereinbarung bis zum 30. November 2026 verständigt.
Im Auftrag der Finanzierungspartner erarbeitet derzeit der Financial Adviser Rothschild & Co Vorschläge für eine zukunftsfähige Finanzierungslösung, die den weiteren Sanierungsprozess unterstützen soll.
ABO Energy wird den Kapitalmarkt über wesentliche Fortschritte im weiteren Verlauf nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen informieren.
Ende der Insiderinformation
31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)611 26 765 0
|Fax:
|+49 (0)611 26 765 5199
|E-Mail:
|presse@aboenergy.com
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|ISIN:
|DE0005760029, DE000A382XXX
|WKN:
|576002, A3829F
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900BCUIZZOY4FXQ88
|EQS News ID:
|2375758
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2375758 31.07.2026 CET/CEST