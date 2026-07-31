Umsatzwachstum der Gruppe wird von stabiler Bruttogewinnmarge von 29 und bereinigtem EBITDA von 5 Milliarden AED unterstützt

Zu den Meilensteinen der globalen Expansion gehören der abgeschlossene Verkauf der TAQA-Beteiligung und der Erwerb von Traverse Midstream Partners in Nordamerika, Baobab Group in Afrika und 60,8 von ISEM in Italien

TIME platziert die Gruppe auf Rang 36 der "World's Growth Leaders"-Liste für 2026, was Marktstabilität, operative Skaleneffekte und einen disziplinierten Kapitalansatz verdeutlicht

2PointZero Group (ADX: 2POINTZERO), eine führende Beteiligungsholdinggesellschaft mit Sitz in Abu Dhabi, hat ihre Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2026 bekanntgegeben. Sie meldete einen Umsatz von 21,9 Milliarden AED und einen Nettogewinn von 7,7 Milliarden AED. Diese robuste Performance zeigt sich im bereinigten EBITDA der Gruppe, das sich ohne Fair-Value-Änderungen und Sondererlöse auf 5,0 Milliarden AED belief.

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Samia Bouazza, CEO of 2PointZero (Photo: AETOSWire)

Der Nettogewinn aus den Geschäftsbereichen der Gruppe stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,301 %, angetrieben durch die Konsolidierung von Tendam und die Megafusion in 2PointZero Group. Unterstützt wurde das Wachstum zudem durch neue Investitionen in afrikanische Finanzdienste, den Einstieg in die europäischen Verpackungsmärkte und stete operative Fortschritte in allen Branchensegmenten, was zu einem gemeldeten Nettogewinn von insgesamt 7,7 Milliarden AED führte.

Durch kontinuierliche operative Integration, Implementierung weiterer KI-Tools und fortlaufende Kostenoptimierung stärkte die Gruppe ihre operative Performance. Dadurch konnte der Umsatz der Gruppe auf 21,9 Milliarden AED steigen, während die kombinierte Bruttogewinnmarge stabil bei 29 lag, um die langfristige Rentabilität im Kernportfolio aufrechtzuerhalten.

Samia Bouazza, CEO von 2PointZero, sagte: "Das erste Halbjahr 2026 demonstriert die Stärke der Plattform, die wir seit mehreren Jahren aufbauen. Wir haben einen Umsatz in Höhe von 21,9 Milliarden AED erzielt, was einem 114%igen Anstieg auf einer vergleichbaren Pro-forma-Basis entspricht, und einen Nettogewinn von 7,7 Milliarden AED, darunter 2,2 Milliarden AED aus unseren operativen Geschäftsbereichen und Sondererlöse aus unserem Investmentportfolio, darunter SpaceX, Anthropic und andere Investmentgewinne. Daneben stärken wir weiterhin die Qualität unseres Portfolios und die Resilienz unserer Bilanz."

"Abgesehen von den Finanzergebnissen markierte diese Periode einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung von 2PointZero. Wir haben die erfolgreiche Monetarisierung unserer TAQA-Investition abgeschlossen und damit unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, Vermögenswerte zum richtigen Zeitpunkt zu veräußern. Zudem haben wir durch den Erwerb von Traverse Midstream Partners in die nordamerikanische Energieinfrastruktur expandiert und gleichzeitig die bisher größte Investition von ePointZero in Energieinfrastruktur getätigt. Jede Transaktion spiegelt unseren disziplinierten Ansatz der Kapitalzuordnung und unser Engagement für den Aufbau weltweit relevanter Unternehmen wider, die globale Engpässe lösen sollen."

"Unsere Auszeichnung von TIME als einer der 'World's Growth Leaders' demonstriert nicht nur das Tempo unseres Wachstums, sondern auch die Stabilität, die operative Disziplin und die langfristige Mentalität, die unsere Organisation definieren."

"Gestützt auf die starke Liquidität der Gruppe in Höhe von 13,7 Milliarden AED sind wir weiterhin gut aufgestellt, um zyklusübergreifend anzulegen. In der heutigen Umgebung ist es ein strategischer Vorteil, auf Cash-Beständen zu sitzen."

"Mit Eintritt ins zweite Halbjahr stärken wir weiterhin die Plattform im Hinblick auf ein langfristiges Wachstum. Fast 10 unserer Belegschaft besteht aus KI-Kollegen, die die Produktivität der Gruppe verbessern, die Entscheidungsfindung beschleunigen und die operative Performance stärken sollen. Zusammen mit unserer disziplinierten Kapitalzuordnung und soliden Finanzlage stärkt dies unser Vertrauen in unsere Fähigkeit, langfristigen Shareholder-Value zu schaffen."

Die finanzielle Grundlage der Gruppe ist weiterhin stabil, gestützt auf einen Barmittelbestand von 13,7 Milliarden AED und einen Verschuldungsgrad von 0,32. Diese starke Kapitalstruktur bietet die Flexibilität, Risiken zu managen, Ressourcen effizient zuzuordnen und Investitionsmöglichkeiten mit hoher Rendite weltweit zu finanzieren, während die langfristige Strategie von 2PointZero weiterhin in den verschiedenen Branchensegmenten Erfolg hat.

Highlights der Gruppe

Im Juni 2026 schloss 2PointZero Group den Verkauf ihrer vollständigen TAQA-Beteiligung in Höhe von 7,29 an Abu Dhabi Power ab und stärkte damit ihre Finanzlage und verbesserte die Flexibilität, attraktive Gelegenheiten in verschiedenen Kernsektoren zu verfolgen.

Vor Kurzem erweiterte 2PointZero durch die Tochtergesellschaft ePointZero ihre Präsenz in der Energieinfrastruktur. ePointZero erwarb im Rahmen einer Bartransaktion eine 100%ige Beteiligung an Traverse Midstream Partners für 2,25 Milliarden USD.

2PointZero nahm an der Serie-G-Finanzierungsrunde für WHOOP teil, einem Pionier im weltweiten Gesundheitswesen. Damit wurde das Wellness-Portfolio der Gruppe um einen kategoriedefinierenden Vermögenswert ergänzt, und die Gruppe erweiterte ihre taktische Reichweite in Verbrauchersegmente mit hohem Potential.

Mit einem entscheidenden Schritt zur Lancierung ihres sechsten dedizierten Verbrauchersegments schloss die Gruppe den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 60,8 in Höhe von 704 Millionen AED an der italienischen ISEM Packaging Group ab. Dadurch stärkte 2PointZero ihre Präsenz in wachstumsstarken Endmärkten.

International Resources Holding (IRH) und Adani Enterprises haben die Bildung eines 50:50-Joint-Ventures vereinbart, um ein Aluminiumprojekt mit einem Wert von 11,5 Milliarden USD in Indien zu entwickeln. Dieser Schritt verstärkt die Strategie von IRH, Kapital, Infrastruktur und Handel zu verbinden, um langfristigen Wert zu schaffen.

Im Rahmen einer weiteren entscheidenden Entwicklung hat FAB Securities die analytische Beobachtung von 2PointZero Group mit einer Kaufempfehlung und einem Zielpreis von 3,30 AED pro Aktie aufgenommen, was die diversifizierte Präsenz, das KI-gestützte Betriebsmodell, die disziplinierte Kapitalzuordnung und die starke finanzielle Performance der Gruppe hervorhebt.

Die starke finanzielle Performance von 2PointZero wurde auch durch die Aufnahme der Gruppe in die erste Liste von TIME der "World's Growth Leaders" für 2026 auf Platz 36 anerkannt. Damit wurden das robuste Geschäftswachstum, die außergewöhnliche Marktperformance und die langfristige finanzielle Stabilität hervorgehoben.

Im Juli 2026 erweiterte die Abu Dhabi Securities Exchange ihren Derivatemarkt durch die Zulassung von 2PointZero Group als eines von sechs neuen Single Stock Futures, wodurch die Teilnahme internationaler Investoren ausgeweitet und das Profil des Unternehmens auf globalen Handelsplattformen geschärft wurde.

*Quelle: AETOSWire

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