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Die "2026 AI Product & Application Expo" in Suzhou eröffnet



31.07.2026 / 20:50 CET/CEST

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SUZHOU, China, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die "2026 AI Product & Application Expo" (die "Expo") öffente am 30. Juli in Suzhou ihre Tore. Die Veranstaltung konzentriert sich auf drei Schlüsselbereiche: neue Industrialisierung, KI-Grundmodelle und Recheninfrastruktur sowie OPC-Unternehmertum und die Token-Ökonomie. Die Veranstaltung präsentiert die neuesten Fortschritte im Bereich der KI und dient gleichzeitig als hochkarätige Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche. Im Rahmen der Eröffnungsfeier wurden der Jahresbericht zur Entwicklung künstlicher Intelligenz der nächsten Generation (Annual Report on Next-Generation Artificial Intelligence Development 2025-2026) und der chinesische Index zur Entwicklung künstlicher Intelligenz in Städten (China Urban Artificial Intelligence Development Index 2025-2026) vorgestellt. Im Rahmen der Expo wurden außerdem die Teilnehmenden des "AI Technology Leadership Talent Program" 2026 geehrt und die Preisträgerinnen und Preisträger des vierten Wettbewerbs für Innovation und Unternehmertum im Bereich der Anwendung künstlicher Intelligenz ausgezeichnet. Unterdessen unterzeichneten Microsoft (China) Co., Ltd. und die Stadtverwaltung von Suzhou eine Vereinbarung über eine strategische Zusammenarbeit. Auf einer Fläche von mehr als 15.000 Quadratmetern präsentieren fast 400 Unternehmen auf der Messe mehr als 1.500 Produkte und Lösungen. Auf der diesjährigen Expo wird der neue Bereich "OPC Energy Field" vorgestellt, in dem 18 KI-Agenten-Tools, mehr als 50 hochmoderne KI-Anwendungen, über 80 Innovationsprojekte von Jugendlichen sowie zahlreiche Dienstleister zusammenkommen. Die Expo stärkt zudem die Zusammenarbeit mit der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) und schafft so wechselseitige Verbindungen zwischen Suzhous starker Basis für industrielle Anwendungen und Shanghais führendem Innovationsökosystem im Bereich der künstlichen Intelligenz. Der Suzhou Industrial Park hat sich zum wichtigsten Zentrum für die Entwicklung der KI-Branche in der Stadt entwickelt. In den letzten Jahren hat sich der Park auf KI-Grundlagemodelle, Industriesoftware und die Entwicklung von KI-Chips konzentriert und damit die Integration der KI in die Realwirtschaft vorangetrieben, während gleichzeitig ein KI-Industriecluster mit einem Wert von mehr als 100 Milliarden RMB aufgebaut wurde. Bis Ende 2025 waren im Park mehr als 1.900 Unternehmen aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz ansässig und über 1.500 hochqualifizierte Fachkräfte aus der Branche tätig. Der Park hat zudem 20 börsennotierte Unternehmen hervorgebracht und frühzeitig eine führende Position in Spezialgebieten wie Industriesoftware, maschinelles Sehen, Informationstechnologie und Biotechnologie (ITBT) sowie KI-Grundlagemodelle aufgebaut. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-2026-ai-product--application-expo-in-suzhou-eroffnet-302840291.html



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