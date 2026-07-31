Der aktuelle Arbeitsmarkt für Technologie-Fachkräfte erfordert zunehmend unkonventionelle Maßnahmen, um überhaupt noch aus der Masse der Bewerbungen herauszustechen. Ein aktueller Vorfall zeigt, wie weit das gehen kann. Auf einer Netzwerkparty des renommierten Startup-Accelerators Y Combinator im kalifornischen San Francisco kam es am vergangenen Wochenende zu einer beispiellosen Recruiting-Aktion. Jordan Zietz und Daniela Muñoz, das Gründungsteam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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