Ein Namenswechsel an der Spitze, ein Strategiewechsel im Geschäft, ein Kursfeuerwerk in Wartestellung - bei dieser Aktie passiert gerade etwas, das Anleger nicht verpassen sollten. Immer wieder zeigt die Luxusbranche, wie schnell aus einer angeschlagenen Marke ein gefeiertes Comeback werden kann, wenn frisches kreatives Feuer auf eine solide operative Basis trifft. Genau eine solche Konstellation bahnt sich hier an.Wie viele Namen aus dem Premium- und Luxussegment geriet auch dieses Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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