Gold korrigiert. Das Ende der ausgeprägten Korrektur ist noch nicht abzusehen. Und dennoch sollte man der aktuellen Schwächephase etwas Positives abgewinnen, könnte sie doch den Grundstein für die nächste Aufwärtsbewegung des Edelmetalls legen.Trotzt diverser Herausforderungen gelang es dem Edelmetall zuletzt nach wie vor, den eminent wichtigen Preisbereich 4.000 US-Dollar / 3.950 US-Dollar zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter diese zentrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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