Der jüngste Rücksetzer bei mehreren KI-Infrastrukturwerten hatte weniger mit schwachen Fundamentaldaten zu tun als mit einem markttechnischen Schock. Der AI-Fonds Situational Awareness vom deutschen KI-Wunderkind Leopold Aschenbrenner geriet nach hohen Verlusten unter Druck und musste große Aktienpositionen verkaufen. Citadel übernahm einen erheblichen Teil des Portfolios.• Ein Hedgefonds-Crash belastete kurzfristig KI-Infrastrukturwerte.• Der Verkaufsdruck war technisch getrieben, nicht fundamental.• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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