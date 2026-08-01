GOLD: Ausbruch nach Oben eher blockiert! - Analyse & Prognose

Der Goldpreis notiert aktuell nach leichten Kursverlusten in der vergangenen Handelswoche bei 4.043,30 US-Dollar. Für die neue Handelswoche zeigt die technischer Gold Prognose eine tendenziell seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung mit einer Bären-Wahrscheinlichkeit von 55 - Entscheidend für den weiteren Kursverlauf ist ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone bei 4.090,20 US-Dollar oder das Halten der psychologischen Unterstützung bei 3.995,30 US-Dollar.

?? Goldpreis Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)

Aktuelle Lage: Der Goldpreis schloss die Vorwoche knapp unter der Marke von 4.050 USD ab; die Handelsspanne lag unter dem Jahresdurchschnitt.

Übergeordnete Tendenz: Die Gold Prognose ist mit 55 - Wahrscheinlichkeit für das Bären-Szenario leicht negativ (45 - Bullen-Szenario).

Wichtige Widerstände: Ein Ausbruch nach oben wird aktuell durch die SMA20 (4.066,30 USD) und die SMA200 im 4h-Chart (4.090,20 USD) blockiert.

Kritische Unterstützungen: Rutscht Gold aktuell unter die Marke von 4.043,30 USD , drohen Abgaben über 3.994,50 USD bis in den Bereich von 3.880,00 USD .

Chart-Signal: Erst ein solider Tagesschlusskurs über dem 50,0 - Retracement würde das bärische Chartbild nachhaltig aufhellen.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655XXX - Ticker: GOLD

Aktuelle Gold Analyse am 01.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr - für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum Gold Trading - Gold Handelsideen - Gold Prognose - Ausblick - Goldpreis

geschrieben von Jens Chrzanowski

Der Goldpreis startete am Montagmorgen bei 4.092,80 US-Dollar in die Handelswoche - 84,40 US-Dollar über dem...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.