BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Ansturm Zehntausender Migranten auf die spanische Exklave Ceuta in Nordafrika warnt die Grünen-Politikerin Sara Nanni vor einem Zerwürfnis innerhalb der Europäischen Union. "Ein großer Fehler wäre es jetzt, auf diese Situation mit Streit in der EU zu reagieren. Notwendig ist gemeinsames Handeln, im Rahmen des europäischen Rechtes", sagte die sicherheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion der Deutschen Presse-Agentur.

Sie zeigte sich erschüttert angesichts der 67 Menschen, die den Weg nach Ceuta nicht überlebten. Die Bundesregierung müsse umgehend und umfassend über die Hintergründe der Lage informieren und sich gemeinsam mit den anderen europäischen Ländern beraten, forderte sie.

Die genauen Hintergründe zu dem plötzlichen Andrang Tausender Migranten auf Ceuta sind noch unklar. Ein Teil der Erklärung liege sicher auch in den schwierigen Beziehungen zwischen Spanien und Marokko, sagte die Grünen-Politikerin. Sie zog auch Parallelen zu vergangenen Ereignissen, bei denen Migranten als politisches Druckmittel instrumentalisiert wurden.

"Die Bilder aus Ceuta werfen eine Reihe von gravierenden Fragen auf und erinnern an die Situation 2021 an der östlichen Außengrenze der EU", sagte Nanni. "Damals haben Russland und Belarus grausam mit dem Schicksal geflüchteter Menschen gespielt, sie mit Lügen, falschen Versprechungen und unter Organisation des Transportes an die Grenzzäune geschickt und sie dort zum Übertritt gedrängt, um Europa zu spalten und zu destabilisieren."/laf/DP/zb