Effizienteres Arbeiten ist eines der größten Versprechen generativer KI. Kann die Technologie das einlösen - und ist es überhaupt so klug, alles durchoptimieren zu wollen? Wir haben uns zwei Tools genauer angeschaut. Mit nur einem Tool-Abo seine Produktivität verdoppeln: Das ist die erste Behauptung, die Besucher:innen der Homepage von Motion sehen. Das unter anderem von Sam Altman finanzierte KI-Startup will große Sprachmodelle in sämtliche Organisationsbereiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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