Vor allem Jüngere sind unzufrieden damit, wie viel Zeit sie am Smartphone verbringen. Eine Studie gibt jetzt Aufschluss über die Gründe und belegt, dass ein Zusammenhang zu Stress und schlechter Laune besteht. Forscher:innen der Universität Duisburg-Essen haben untersucht, wie sich problematische Internetnutzung auf das Wohlbefinden auswirkt. Das Ergebnis: Übermäßige Online-Zeit geht demnach mit höherem Stress, schlechterer Stimmung und der Vernachlässigung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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