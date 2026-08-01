Ein gigantischer Himmelskörper entzog sich über ein Jahrzehnt lang seiner Entdeckung, obwohl die entsprechenden Aufnahmen längst in den Archiven existierten. Erst deutlich verbesserte Analysemethoden brachten ihn schließlich ans Licht. Wie in einer im Fachmagazin The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Studie zu lesen ist, haben Forscher:innen den Exoplaneten Beta Pictoris d nach langen Analysen erfolgreich aufgespürt. Der riesige Himmelskörper ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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