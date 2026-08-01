Vaduz (ots) -Regierungschefin Brigitte Haas hat am Schweizer Nationalfeiertag die Festrede an der Bundesfeier der Gemeinde Schwyz gehalten. Mit ihrer Teilnahme wurde erstmals ein Mitglied der liechtensteinischen Regierung eingeladen, die Festrede an einer offiziellen Bundesfeier auf Schweizer Boden zu halten. Die Feier fand beim ehrwürdigen Kollegium Schwyz statt.Gemeinsame Werte und gegenseitiges VertrauenIn ihrer Ansprache stellte die Regierungschefin die sehr enge Beziehung zwischen Liechtenstein und der Schweiz in den Mittelpunkt. Sie erinnerte daran, dass beide Länder weit mehr als eine gemeinsame Grenze verbinde: gemeinsame Werte, gegenseitiges Vertrauen sowie eine über Jahrzehnte gewachsene Partnerschaft. Als Meilenstein hob sie den Zollvertrag von 1923 hervor, der bis heute eine tragende Grundlage der engen wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit bildet.Besonders würdigte die Regierungschefin auch die historische Bedeutung des Kantons Schwyz als Urkanton der Eidgenossenschaft. Wie Liechtenstein habe Schwyz gezeigt, dass Kleinheit eine Vielzahl an Vorteilen und Möglichkeiten bietet. Entscheidend seien Verlässlichkeit, Innovationskraft, starke Institutionen und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.Zum Abschluss ihrer Rede unterstrich Brigitte Haas die Bedeutung der persönlichen Begegnungen zwischen den Menschen aus der Schweiz und Liechtenstein. Die zahlreichen familiären Verbindungen, wirtschaftlichen Verflechtungen, Grenzgängerinnen und Grenzgänger, sowie kulturellen Beziehungen machten die Nachbarschaft lebendig und stärkten das gegenseitige Vertrauen Tag für Tag. "Gute Nachbarschaft braucht Pflege. Sie ist das Ergebnis von Respekt, Offenheit und der Bereitschaft, Kompromisse zu finden", betonte die Regierungschefin.Zahlreiche Besucherinnen und Besucher vor OrtDer Kantonsratspräsident Mathias Bachmann, Nationalrat Dominik Blunschy, Landamann Sandro Patierno, Regierungsrat Damian Meier, sowie Gemeindepräsidentin Andrea Schelbert und weitere Vertreterinnen und Vertreter des Gemeinderats feierten gemeinsam mit der Regierungschefin und mit rund 400 Besucherinnen und Besuchern den 1. August in Schwyz.Weitere Bilder können unter regierung.li/medienportal heruntergeladen werden.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenStephan Agnolazza, Persönlicher Mitarbeiter der RegierungschefinStephan.agnolazza@regierung.li+423 236 64 71Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100941484