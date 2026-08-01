Bitcoin Prognose 2026. Warum BTC 265 Millionen Dollar verlor und Analysten trotzdem 87.260 Dollar sehen

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Am 31. Juli flossen 265,4 Millionen Dollar aus den amerikanischen Bitcoin Spot ETFs ab, allein IBIT verlor 122,7 Millionen. Der BTC Kurs steht bei 62.869 Dollar und gab in 24 Stunden 3,25 Prozent ab. Der Juli schloss mit nur 205 Millionen Dollar Nettozuflüssen, dem schwächsten Wert seit dem Start dieser Fonds 2024. Trotzdem zeigt die Bitcoin Prognose der großen Häuser nach oben, mit Zielen von 67.166 bis 87.260 Dollar. Der Angst und Gier Index steckt seit über 40 Tagen in extremer Angst, länger als bei Terra Luna. Diese Lücke zwischen Panik und Kursziel prägt den August.

Bitcoin Prognose im August 2026. BTC nach den schwächsten ETF Zuflüssen aller Zeiten

Nach Daten von Farside Investors verloren die Bitcoin Spot ETFs am 31. Juli netto 265,4 Millionen Dollar. BlackRocks IBIT trug 122,7 Millionen Dollar davon, Fidelitys FBTC 54,8 Millionen und Grayscales GBTC 52,6 Millionen. Nur einen Tag zuvor hatten dieselben Fonds noch 233,1 Millionen Dollar eingesammelt. Diese Kehrtwende in 24 Stunden zeigt, wie unentschlossen institutionelles Kapital derzeit agiert.

Über den ganzen Monat sammelten die Fonds laut CoinDesk nur 205 Millionen Dollar ein, den schwächsten Wert seit ihrer Zulassung. Im Mai flossen 2,43 Milliarden Dollar ab, im Juni sogar 4,52 Milliarden. BTC handelt bei 62.869 Dollar und kommt damit auf rund 1,26 Billionen Dollar Marktkapitalisierung. CoinCodex sieht den Kurs bis Ende August bei 67.166 Dollar, die Spanne reicht von 63.647 bis 87.260 Dollar.

Bei den Banken reicht das Bild von 82.000 Dollar bei Citi bis 150.000 Dollar bei Bernstein. Doch die Rechnung hinter jeder Bitcoin Prognose ist nüchtern, denn selbst 87.260 Dollar bedeuten nur 39 Prozent. Bei 1,26 Billionen Dollar Bewertung kostet jeder weitere Prozentpunkt Milliarden an frischem Kapital. Genau deshalb stellt sich für viele Anleger im August eine andere Frage.

Pepeto. Was die Bitcoin Prognose übersieht, während BTC konsolidiert

Wo entsteht heute noch die Bewegung, die 1,26 Billionen Dollar nicht mehr liefern können? Genau diese Frage führt derzeit immer mehr deutsche Anleger zu einem Namen, der in keiner Bankprognose auftaucht. Bitcoin sitzt bei 1,26 Billionen Dollar auf einer Bewertung, bei der selbst ein starker Ausbruch über 67.000 Dollar nur einstellige Prozentgewinne bringt. Diese Gewinne sind real, aber sie verändern die finanzielle Lage eines Anlegers nicht innerhalb weniger Monate.

Die größten Vervielfachungen im Kryptomarkt kamen historisch von Projekten, die noch im Aufbau waren, bevor ein Listing ihnen einen Marktpreis gab. In genau dieser Phase steht Pepeto, und die Uhr läuft. Bereits über 10,38 Millionen Dollar flossen in den Vorverkauf, und dieses Tempo entsteht nur, wenn Anleger glauben, dass hier etwas Echtes gebaut wird. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode aller Verträge geprüft und bestätigt hat, bevor die erste Runde öffnete.

Geleitet wird die Entwicklung vom Gründer des ursprünglichen Pepe Tokens, einem Projekt, das einmal sieben Milliarden Dollar erreichte. Wegen des schnellen Wachstums wurde die ursprüngliche Webseite zum Ziel eines Angriffs. Das Team reagierte sofort und schaltete Pepeto als aktive Ausweichadresse frei, über die der Vorverkauf jetzt sicher erreichbar ist. Die Rekordtiefe bei den ETF Zuflüssen zeigt, dass großes Kapital gerade eine neue Richtung sucht.

Diese Verschiebung trifft auf eine Börse, die Ethereum, BNB Chain und Solana unter einem Dach vereint, keine Handelsgebühren nimmt und Risikobewertungen anzeigt, bevor Geld bewegt wird. Wer bereits dabei ist, baut seine Position während dieser Konsolidierung auf, statt von außen auf ein Signal zu warten. 2026 entwickelt sich zu dem Jahr, in dem genau dieser eine Einstieg den Unterschied macht, und zwar für die, die ihn rechtzeitig erkennen.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt freundlich, doch die Rechnung bei 1,26 Billionen Dollar ändert sich dadurch nicht. Der größte Abstand zwischen einem Vorverkaufspreis und einem Listing Preis im gesamten Markt liegt aktuell bei Pepeto. Jede Runde schließt schneller als die vorherige, während die meisten Anleger auf die 67.000 Dollar Marke starren und warten. Mit dem Listing schließt sich dieses Fenster dauerhaft. Wer heute einsteigt, sichert sich einen Preis, den es nach dem Start der Börse nie wieder geben wird. Wer wartet, kauft später das, was heute noch offen liegt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie sieht die Bitcoin Prognose für August 2026 aus?

CoinCodex sieht 67.166 Dollar bis Ende August, bei einer Spanne von 63.647 bis 87.260 Dollar. BTC handelt bei 62.869 Dollar nach 265,4 Millionen Dollar ETF Abfluss am 31. Juli.

Warum achten Anleger neben Bitcoin gerade auf Pepeto?

Pepeto baut eine vollständige Börse, ist von SolidProof geprüft und hat 10,38 Millionen Dollar eingesammelt. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.