Hotstocks KW 31 / 2026: Big Player mit Momentum

3 Blue Chips überzeugten nach den Earnings, ein Top-Unternehmen meldet erst noch!

Ein Blick auf die Entwicklung nach den jüngsten Quartalszahlen zeigt starke Unterschiede bei den kapitalstärksten Unternehmen an den US-Börsen. Zu den Verlieren gehörten Tesla, Meta und Apple, die nach der Veröffentlichung der Zahlen deutlich abverkauft wurden. Zulegen konnten hingegen Microsoft und Amazon. Alphabet reagierte zunächst mit einem Abschlag, konnte sich aber wieder erholen. Berkshire Hathaway meldet am Montag, den 10. August vor dem Start in die Börsenwoche.

Alphabet Inc. (GOOG) - ISIN US02079K3059

Alphabet profitiert vom anhaltenden Wachstum der Google-Suche und steigenden Werbeeinnahmen auf Plattformen wie YouTube. Das Unternehmen hat seine Position im Bereich Künstliche Intelligenz mit Gemini sowie der Google Cloud weiter ausgebaut und erschließt dadurch neue Umsatzquellen. Hohe Gewinne, starke Cashflows und kontinuierliche Investitionen in Zukunftstechnologien stärken das Vertrauen von Investoren. Der Abverkauf direkt nach den Q2-Zahlen hängt wohl mit der Strafe der EU wegen Wettbewerbsverstößen zusammen. Zusammen mit etwas Rückenwind von der Nasdaq ging es in den letzten Tagen aber wieder nach oben. Die besonders starke Kerze vom Freitag zeigt, dass mit Alphabet wieder zu rechnen ist.

Microsoft Corporation (MSFT) - ISIN US5949181045



Microsoft wächst vor allem durch seine Cloud-Plattform Azure, deren Nachfrage durch KI-Anwendungen stark zunimmt. Die Integration von KI-Funktionen in Produkte wie Microsoft 365 und GitHub schafft zusätzlichen Mehrwert für Unternehmen und erhöht die Umsätze. Dank einer breiten Produktpalette, wiederkehrender Abo-Einnahmen und hoher Investitionen in Rechenzentren gehört Microsoft zu den profitabelsten Technologieunternehmen der Welt. Das Lursplus des vergangenen Halbjahres liegt bei 10 Prozent mit einem recht großen Kurssprung nach den Earnings am Mittwochabend.

Amazon.com Inc. (AMZN) - ISIN US0231351067

Amazon erzielt einen großen Teil seines Gewinns mit dem Cloud-Geschäft AWS, das von der hohen Nachfrage nach KI- und Cloud-Diensten profitiert. Gleichzeitig steigert das Unternehmen die Effizienz seines Online-Handels durch Automatisierung und ein optimiertes Logistiknetzwerk. Zusätzliche Wachstumsimpulse kommen aus dem Werbegeschäft und dem Prime-Ökosystem, die die Kundenbindung erhöhen und die Erträge verbessern. Die Aktie konnte in den vergangenen sechs Monaten rund 14 Prozent zulegen. Auffällig ist das Mega-Gap-Up nach den am Donnerstag nach Börsenschluss gemeldeten Zahlen.

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) - ISIN US0846707026

Berkshire Hathaway hat trotz durchwachsener Q1-Zahlen seine finanzielle Stärke unter Beweis gestellt und verfügt über ein Rekord-Cashpolster, das dem Unternehmen große Flexibilität für künftige Investitionen und Übernahmen gibt. Gleichzeitig sorgen das breit diversifizierte Geschäftsmodell und die stabilen Erträge aus dem Versicherungsgeschäft dafür, dass die Aktie als vergleichsweise krisenfest gilt. Anleger sehen Berkshire daher weiterhin als langfristig solides Unternehmen, auch wenn kurzfristig die Frage im Raum steht, wann das hohe Barvermögen eingesetzt wird. Das Wertpapier liegt nur 6 Prozent im Halbjahresplus, zeigte aber in den vergangenen anderthalb Wochen starkes Momentum.

Tagescharts vom 30.07.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 01.08.2026

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