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In weniger als 30 Minuten verschwanden 594 Bitcoin (BTC) aus rund 500 Hardware Wallets, die ihre Besitzer für sicher hielten. Der Schaden von rund 38 Millionen Dollar geht auf einen Firmware Fehler bei Coldcard zurück. Der Bitcoin Kurs fiel am 31. Juli 2026 um rund zwei Prozent auf 62.942 Dollar, während 265,4 Millionen Dollar aus den Spot ETFs abflossen. Doch eine Zahl passt nicht ins Bild dieser Schwäche. Über den gesamten Juli legte BTC um 4,3 Prozent zu, während der Nasdaq Composite 3,2 Prozent verlor. Dieser Artikel zeigt die entscheidenden Marken und wohin das Kapital stattdessen ausweicht.

Bitcoin Kurs fällt nach 265 Millionen Dollar ETF Abflüssen und einem Diebstahl von 38 Millionen Dollar

Bei der Fed Sitzung am Mittwoch blieben die Zinsen unverändert, doch mehrere Mitglieder stimmten laut Motley Fool für eine Erhöhung, dazu kamen schwache Coinbase Zahlen und Zweifel am Clarity Act. Die Marktkapitalisierung sank damit auf 1,26 Billionen Dollar.

In der Nacht zuvor räumten Angreifer laut CoinDesk rund 594 Bitcoin im Wert von etwa 38 Millionen Dollar aus rund 500 Wallets ab. Der Hersteller Coinkite bestätigte einen Firmware Fehler, durch den Wiederherstellungsphrasen nur etwa 40 statt 128 Bit Zufall enthielten. Fachleute erwarten, dass der Fall mehr Anleger zu regulierten Verwahrern und Spot ETFs treibt.

Kurzfristig geschah das Gegenteil, denn die Spot ETFs gaben am 31. Juli 265,4 Millionen Dollar ab, allein 122,7 Millionen davon beim iShares Bitcoin Trust von BlackRock. Einen Tag zuvor nahmen dieselben Fonds 233,1 Millionen Dollar auf, über den ganzen Juli blieb ein Nettozufluss von 172,43 Millionen Dollar. Der nächste Widerstand liegt bei 64.288 Dollar, der Rekord von 126.198 Dollar rund 100 Prozent entfernt. Bei 1,26 Billionen Dollar verschlingt schon eine Verdopplung enormes Kapital, und genau das treibt Kapital dorthin, wo noch kein Preis gebildet wurde.

Pepeto, der Vorverkauf, den der Bitcoin Kurs bei dieser Größe nicht mehr liefern kann

Ein Diebstahl, der Vertrauen kostet, und Abflüsse von 265,4 Millionen Dollar treffen Bitcoin bei 1,26 Billionen Dollar kaum sichtbar. Genau diese Größe ist das Problem für jeden, der noch echte Bewegung sucht. Pepeto rechnet in einer anderen Größenordnung und sammelt mitten in dieser Phase weiter ein.

Jede Entscheidung rund um den Clarity Act setzt Kapital in Bewegung, und Pepeto steht mit 10,38 Millionen Dollar bereit, diese Verschiebung aufzunehmen. Dieses Engagement mitten in einer ruhigen Marktphase trennt Pepeto von Projekten, die auf Aufregung warten. Eine von SolidProof geprüfte Brücke zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana, ein gebührenfreies Handelsmodul und ein System zur Risikobewertung liegen alle in einer einzigen Oberfläche. Sicherheit entsteht hier dadurch, dass SolidProof die gesamte Programmierung kontrolliert und abgenommen hat, noch bevor die erste Einzahlung möglich war. Die Entwicklung leitet der Erbauer des Pepe Tokens, der eine Bewertung von sieben Milliarden Dollar erreichte.

Erfahrene Händler steigen jetzt ein, weil die größten Bewegungen dieses Zyklus kaum bei 1,26 Billionen Dollar entstehen. Sie entstehen bei Börsen Vorverkäufen, bei denen das Listing den Preis dauerhaft verändert. Bei Pepeto ist die Infrastruktur bereits vorhanden, und das Vertrauen reicht 10,38 Millionen Dollar tief.

Die Wallets, die bereits drin sind, wachsen mit jedem Tag des Vorverkaufs. Damit bleiben zwei Wege offen, ein Einstieg über die Website von Pepeto oder ein späterer Kauf von genau diesen Wallets zu einem anderen Preis. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und diese Summe kam während der laufenden Seitwärtsphase zusammen. Vorverkaufstoken mit echten Börsenwerkzeugen im Hintergrund sind erfahrungsgemäß die ersten, deren Preis sich neu bildet, sobald eine Erholung beginnt. Wer vor einem Binance Listing einsteigt, bewegt sich in einer Größenordnung, die Bitcoin bei dieser Marktkapitalisierung nicht mehr abbilden kann.

Fazit

Der Bitcoin Kurs steht zwischen einem Vertrauensschaden und Abflüssen von 265,4 Millionen Dollar an einem einzigen Tag. Beide Kräfte ziehen an einer Bewertung von 1,26 Billionen Dollar, bei der selbst eine Verdopplung enormes Kapital und viel Zeit braucht. Jede Vorverkaufsstufe füllt sich schneller als die vorherige, große Halter kaufen zum aktuellen Preis, und mit dem nahenden Binance Listing bleiben nur zwei Wege. Das Listing bildet den Preis dauerhaft neu, und der Vorverkauf wächst täglich. Jede Stunde des Wartens verschiebt den Vorteil zu den Wallets, die bereits drin sind. Der Einstieg, der heute noch sichtbar ist, gehört morgen jemand anderem.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum fiel BTC am 31. Juli 2026 unter 63.000 Dollar?

BTC fiel am 31. Juli um rund zwei Prozent auf 62.942 Dollar, weil die Spot ETFs 265,4 Millionen Dollar verloren und ein Coldcard Firmware Fehler den Diebstahl von 594 Bitcoin ermöglichte.

Warum gilt Pepeto 2026 als starker Vorverkauf?

Pepeto ist eine kettenübergreifende Börse mit Brücke, gebührenfreiem Handel und Risikobewertung, geprüft von SolidProof und geführt vom Erbauer des ursprünglichen Pepe Tokens. Der Vorverkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.