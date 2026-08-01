Ethereum News: Wal zieht 40.000 ETH ab, während 1.950 Dollar über den ETH Kurs im August entscheiden

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Eine einzelne Adresse hat am 31. Juli 40.000 Ether im Wert von 76,58 Millionen Dollar von Binance abgezogen und in eine eigene Wallet gebracht. Solche Bewegungen bestimmen gerade die Ethereum News, während der Kurs seit Wochen in einer engen Spanne feststeckt. ETH notiert am 1. August bei rund 1.861 Dollar und damit 62,4 Prozent unter dem Rekord vom August 2025. Über allem steht die Marke von 1.950 Dollar, die über die nächste größere Bewegung entscheidet.

Ethereum News am 1. August und die Zahlen hinter dem aktuellen ETH Kurs

Der breite Markt verlor binnen eines Tages rund ein Prozent und steht bei 2,25 Billionen Dollar, wovon Ethereum knapp zehn Prozent hält und die klare Nummer zwei bleibt. Am Vortag war der Kurs zum Handelsschluss um 2,8 Prozent auf 1.866,57 Dollar gefallen. Laut CoinMarketCap zog die Adresse 0x2d59 am 31. Juli 40.000 Ether von Binance ab, was Analysten als Zeichen für langfristiges Vertrauen werteten. Ripple gab einen Tag zuvor 15 Millionen RLUSD auf Ethereum aus.

MoonPay bindet Ethereum in seine Bezahllösung PayBox ein, über die Zahlungen direkt aus ChatGPT laufen sollen, und im dritten Quartal steht das Glamsterdam Upgrade an. Laut CoinGecko flossen am 31. Juli rund 9 Millionen Dollar netto in die amerikanischen Ethereum ETFs, angeführt von BlackRock. Technisch liegt der Widerstand bei 1.950 Dollar, die Unterstützung bei 1.830 Dollar und der 100 Tage Durchschnitt bei 1.970 Dollar. Doch ein Netzwerk mit über 200 Milliarden Dollar Bewertung braucht gewaltige Summen für eine Verdopplung, während die Vervielfachungen dort entstehen, wo auf dieser Chain etwas Neues gebaut wird.

Was die Ethereum News übersehen, während Pepeto an Tempo gewinnt

Genau dort bewegen sich die Adressen, die den Aufstieg von Ethereum selbst miterlebt haben. Dieselben Wallets, die heute 40.000 Ether von der Börse ziehen, bauen längst eine zweite Position auf.

Pepeto hat gerade ein großes Upgrade seiner Börse abgeschlossen und bringt die kostenfreie Handelstechnik damit näher an den Start. Das Projekt betreibt eine vollständige Börse auf Ethereum, die Tauschvorgänge ohne Kosten abwickelt und die Gasgebühren entfernt, die kleinere Positionen sonst auffressen.

Dazu prüft eine KI jeden Vertrag, bevor ein Token handelbar wird, und das jüngste Upgrade ging in dieser Woche live, während die Einträge im Presale zunahmen. Ein Tausch über 100 Dollar sollte laut dem Team keine 30 Dollar an Gas kosten, und genau deshalb wurden PepetoSwap, die Pepeto Bridge und die Börse von Grund auf gebaut. Vor dem Start des Verkaufs hat SolidProof den vollständigen Vertragscode kontrolliert und bestätigt, was den Presale absichert.

Der Presale hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, und was im Inneren passiert, sagt mehr als jeder Chart. Das sind keine beiläufigen Käufer. Blockchain Daten zeigen Einträge von Adressen, die Ethereum über mehrere Zyklen gehalten haben, dieselben Konten, die im einstelligen Bereich kauften und weit über 4.900 Dollar hinaus dabei blieben.

Diese Halter kennen das Gefühl eines frühen Einstiegs, den Zweifel, die Angst und dann die eine Entscheidung, die alles verändert hat. Wenn sie die nächste Gelegenheit finden, sprechen sie nicht darüber. Sie handeln leise, während alle anderen in Panik geraten, denn sobald die Menge aufmerksam wird, springt der Preis und der Einstieg schließt sich.

Dieses Muster lief bei Ethereum, bei Solana und bei BNB genauso ab, und die Berichte kamen erst, als das Fenster längst zu war. Dieselben Konten füllen Pepeto nun bei der schwächsten Stimmung des Jahres. Die Frage ist nur, ob man vor dem Listing einsteigt oder den Zyklus im Bedauern verbringt.

Fazit

Die Ethereum News zeichnen eine Chain, die stärker wird, während der Kurs noch zögert. Die Kursziele für ETH steigen weiter, doch die eigentlichen Gewinne kamen stets von Presales auf Ethereum, die der Markt erst bemerkte, als es zu spät war. Aus 100 Dollar in Ethereum zu 30 Cent wurden 1,6 Millionen, und jede dieser Renditen begann mit einem frühen Kauf, den die Menge übersah. Für 2026 steht kein anderes Projekt dort, wo Pepeto gerade steht. Der Presale ist offen, die Runden schließen jede Woche schneller, und dieses Fenster bleibt nicht stehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagen die aktuellen Ethereum News zum ETH Kurs?

Die Ethereum News zeigen ETH am 1. August bei rund 1.861 Dollar, 62,4 Prozent unter dem Rekord. Entscheidend ist die Zone zwischen 1.830 und 1.950 Dollar.

Warum entscheiden sich erfahrene Halter gerade für Pepeto?

Erfahrene Halter wählen Pepeto wegen der Börse auf Ethereum ohne Handelsgebühren, der KI Vertragsprüfung und des erwarteten Binance Listings. Der Kurs liegt bei 0,000000188 Dollar bei über 10,38 Millionen Dollar Presale.