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Die Krypto News zum Bitcoin Kurs stehen am 1. August 2026 unter einer Zahl, denn die größten Adressen haben in neun Tagen rund 40.100 Bitcoin für etwa 2,6 Milliarden Dollar gekauft. Gleichzeitig fiel Bitcoin auf rund 62.800 Dollar und verlor binnen 24 Stunden knapp drei Prozent. Wer verkauft also, während die größten Wallets zugreifen? Die Antwort liegt in den Fondszuflüssen, im Kalender und in einer Reihenfolge, die kaum jemand beachtet hat. Dieser Artikel ordnet die frischen Zahlen ein und zeigt, wohin das Kapital wandert, das bei einer Bewertung von 1,26 Billionen Dollar keinen Hebel mehr findet.

Krypto News: Bitcoin fällt auf 62.800 Dollar, doch die größten Wallets kaufen weiter

Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 62.789 Dollar, etwa drei Prozent tiefer als am Vortag, wie CoinGecko ausweist. Vom Allzeithoch bei 126.080 Dollar fehlen gut 50 Prozent, belastet von Fondsabflüssen, neuen Spannungen zwischen den USA und dem Iran und der Zinsentscheidung vom 30. Juli.

Adressen mit 1.000 bis 10.000 BTC hoben ihren Anteil am Umlaufangebot seit dem 23. Juli von 21,11 auf 21,25 Prozent, wie BeInCrypto unter Berufung auf Santiment berichtet. Die größere Gruppe drehte am 27. Juli ebenfalls, zusammen rund 40.100 Bitcoin oder 2,6 Milliarden Dollar in neun Tagen. Erst danach kamen die Institutionen, mit 233,13 Millionen Dollar netto am 30. Juli nach vier Abflusstagen in Folge, davon 183,4 Millionen bei BlackRock.

Die Reihenfolge ist das Signal, das in den Krypto News unterging, denn die Wallets waren zuerst da und das Geld der Fonds kam nach. Heikel bleibt der Zeitpunkt, weil der August für Bitcoin seit 2022 jedes Jahr im Minus schloss, im Mittel bei minus acht Prozent. Wer jetzt kauft, wettet gegen die Statistik, und bei 1,26 Billionen Dollar Bewertung fällt der Hebel klein aus gegen Werte, die noch am Anfang stehen.

Pepeto in den Krypto News. Der Einstieg, den Bitcoin nicht mehr bietet

Für jede weitere Verdopplung braucht Bitcoin Zuflüsse in Billionenhöhe. Deshalb schauen dieselben Adressen, die gerade Bitcoin einsammeln, längst auf Positionen, die ihre erste Notierung noch vor sich haben.

In jedem Zyklus sammeln die größten Wallets Vorverkaufstoken zum niedrigsten Preis ein, halten sie über die Notierung hinweg und geben sie später an die Nachfrage des breiten Marktes ab. SHIB erreichte 40 Milliarden Dollar ohne ein einziges fertiges Produkt, Dogecoin stieg allein auf der Kraft seiner Memes auf 80 Milliarden Dollar, und Pepe kletterte in wenigen Monaten von null auf 7 Milliarden Dollar. Die früh eingestiegenen Wallets in diesen Projekten machten aus kleinen Einstiegen ein Vermögen, das ihr Leben verändert hat.

Pepeto notiert heute bei 0,000000188 Dollar, und alle drei Produkte von Pepeto stehen unmittelbar vor dem Start. PepetoSwap leitet Orders bereits über Ethereum, BNB Chain und Solana. Die Pepeto Bridge verbindet die drei Netzwerke ohne eine einzige Gasgebühr. Die Pepeto Exchange läuft mit einer Oberfläche, die auch Einsteiger sofort bedienen. Hinter allem steht der Mitgründer des ursprünglichen Pepe, der diesen Markt von innen kennt.

Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und freigegeben hat, bevor die erste Runde öffnete. Die Steuer liegt bei null, beim Kauf wie beim Verkauf. Die Binance Notierung rückt näher. 10,38 Millionen Dollar sind bereits geflossen, über 70 Prozent der Runde sind vergeben. Wale warten in solchen Momenten nicht auf Bestätigung, sie lesen die Zahlen und handeln zuerst. Sie brauchen dafür keine Krypto News, sie sehen es in den nackten Zahlen.

Fazit

Die Krypto News zu Bitcoin zeigen einen Markt, in dem große Adressen kaufen und Kleinanleger verkaufen. Wer diesem Muster folgen will, schaut dorthin, wo der Einstieg noch offen steht. Nach dem, was SHIB und Dogecoin ohne Produkte und ohne Prüfung erreichten, ist die Rechnung kaum zu übersehen. Pepeto bringt funktionierende Werkzeuge mit, den Mitgründer von Pepe, eine SolidProof Prüfung und eine näher rückende Binance Notierung. Die Notierung steht noch aus, und wer jetzt kauft, sichert den Preis, den es danach nicht mehr gibt. Das Zeitfenster schließt sich täglich, die Zuteilung schrumpft, die großen Wallets sitzen längst drin, und es bleibt die Frage, ob Sie zu diesem Kurs einsteigen oder später den höheren zahlen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum fällt der Bitcoin Kurs in den aktuellen Krypto News?

Der Bitcoin Kurs fällt auf rund 62.800 Dollar, weil Fondsabflüsse, neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran und die Zinspause der Notenbank zusammenfallen. Die größten Wallets kauften im selben Zeitraum rund 40.100 Bitcoin.

Warum entscheiden sich große Wallets für Pepeto?

Große Wallets entscheiden sich für Pepeto, weil 10,38 Millionen Dollar unterhalb eines Mikrocents eingesammelt wurden, geprüft von SolidProof, mit funktionierenden Handelswerkzeugen und näher rückender Binance Notierung. Alle Angaben finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.