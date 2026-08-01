Lange hat die Regierung in Peking die Entwicklung aktiv gefördert. Laut Analyst:innen hat jetzt aber ein Umdenken eingesetzt. Können chinesische Bürger:innen vor KI-bedingter Arbeitslosigkeit geschützt werden? Während die Angst vor KI-bedingtem Jobverlust in Deutschland noch theoretischer Natur ist, sind die Auswirkungen in China schon deutlich spürbar. Laut The Guardian sind die Einkünfte vieler Menschen, die auftragsbezogen arbeiten, seit der Einführung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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