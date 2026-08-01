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Der größte Firmenhalter von Bitcoin hat im zweiten Quartal 2026 einen Verlust von 8,22 Milliarden Dollar ausgewiesen. Fast alles davon ist eine Bewertungskorrektur auf 843.775 BTC mit einem Einstand von 75.476 Dollar, deutlich über dem heutigen Kurs. Gleichzeitig gab die Börsenaufsicht eine Regel für neue Fondsprodukte frei, und Tom Lee von Fundstrat hält weiter an 250.000 Dollar fest. Diese drei Meldungen prägen die Krypto News dieser Woche und widersprechen sich auf den ersten Blick. Dieser Artikel zeigt Ihnen, was hinter den Zahlen steckt und warum ein Papierverlust kein verkaufter Bitcoin ist.

Krypto News: Strategy schreibt 8,2 Milliarden ab, das BTC Ziel bleibt bei 250.000 Dollar

Strategy, weltweit größter Firmenhalter von Bitcoin, legte die Quartalszahlen am 30. Juli vor. Laut Yahoo Finance steht ein Nettoverlust von 8,22 Milliarden Dollar in den Büchern, nach 10,02 Milliarden Gewinn im Vorjahr. Ausgelöst hat ihn eine nicht realisierte Abwertung von 8,32 Milliarden Dollar, denn die Bilanz verlangt eine Bewertung zum Marktpreis am Quartalsende.

Der Bestand wuchs um elf Prozent und lag am 30. Juli bei 843.775 BTC zu durchschnittlich 75.476 Dollar. Damit steht der gesamte Bestand unter den Anschaffungskosten. In diesem Jahr verkaufte Strategy für rund 218 Millionen Dollar, um Dividenden zu bedienen.

Dazu kam eine Entscheidung, die in den Krypto News leicht übersehen wird. Laut Federal Register genehmigte die Börsenaufsicht eine Änderung der Zulassungsregeln von Cboe BZX, die Fonds mit laufendem Ertrag auf Bitcoin öffnet. Tom Lee nennt für dieses Jahr weiter 250.000 Dollar. Vom heutigen BTC Kurs wäre das etwa das Vierfache, und wer frühere Zyklen kennt, weiß, dass die großen Zahlen nie bei den größten Namen entstanden.

Krypto News: Pepeto sammelt das Kapital ein, das Bitcoin bei dieser Größe nicht mehr vervielfacht

Ein Bestand von 843.775 BTC braucht Milliarden an frischem Kapital für jedes weitere Prozent. Genau deshalb richtet sich die Aufmerksamkeit auf Pepeto, das aus einer völlig anderen Größenordnung kommt. Pepeto hat seinen vollständigen DeFi Werkzeugkasten vorgestellt, genau in der Woche, in der die BTC Ziele wieder Fahrt aufnahmen. Die Signale gleichen dem Bild vor Dogecoin, als aus gewöhnlichen Haltern Millionäre wurden. Die Runden räumen sich in Stunden, inzwischen sind mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und die Gemeinschaft wächst schneller als bei Projekten mit zehnfachem Werbebudget.

Je höher dieses Ziel liegt, desto genauer lohnt der Blick auf Pepeto. Dieselben Wallets, die Dogecoin vor dem Anstieg luden, füllen heute Pepeto, und solche Adressen bewegen sich früh nur bei bekanntem Aufbau. Der Vorverkauf füllt sich so, wie sich Dogecoin füllte, bevor der Anstieg tausende Depots veränderte. DOGE notierte bei Bruchteilen eines Cents, während ein enger Kreis still sammelte, und als der Zyklus drehte, folgten unvergessene Zahlen.

Die Krypto News dazu verbreiten sich durch jede aktive Gemeinschaft. Der Aufbau von Pepeto wirkt belastbarer, denn Dogecoin erreichte 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ohne ein einziges funktionierendes Werkzeug. Der Preis entstand allein aus Aufmerksamkeit, und als diese nachließ, fiel der Kurs um 88 Prozent. Yahoo Finance rechnete vor, dass aus 1.000 Dollar vom Januar 2021 bis zum Höhepunkt im Mai 129.744 Dollar wurden.

Pepeto verbindet die Energie der Gemeinschaft mit einer funktionierenden DeFi Börse, weshalb die Berichterstattung schneller läuft als im übrigen Markt. Sicherheit liefert die Prüfung durch SolidProof, die den kompletten Programmcode kontrolliert und freigegeben hat, bevor der Vorverkauf startete. Frühere Vorverkäufe mit echten Werkzeugen zeigten schon am Listing Tag Bewegungen, die ohne jede prominente Unterstützung entstanden.

Fazit

Ein Buchverlust von 8,22 Milliarden Dollar und ein unverändert hohes Bitcoin Ziel stehen in denselben Krypto News nebeneinander. Vergangene Zyklen zeigen, dass Projekte mit echten Werkzeugen die Rotation zuerst aufnehmen. Große Wallets kaufen Pepeto heute, weil die Aufmerksamkeit schneller wächst als bei jedem anderen Projekt des Jahres. Vielleicht kennen diese Adressen schon das Datum des Listings, denn sie wissen oft mehr als der Markt. Jeder Zyklus endete bisher gleich, denn die Anleger, die diesen Bewegungen folgten, gingen mit Gewinnen heraus, die ihr Leben veränderten. Der Vorverkauf läuft nicht ewig, und bei diesem Tempo kann er schon in wenigen Tagen schließen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Warum meldet Strategy 8,2 Milliarden Dollar Verlust?

Strategy meldet 8,22 Milliarden Dollar Verlust, weil die Bilanzregel eine Bewertung zum Marktpreis am Quartalsende verlangt. Der Rückgang ist nicht realisiert, denn das Unternehmen hält weiter 843.775 BTC.

Warum gilt Pepeto derzeit als beste Kryptowährung zum Kauf?

Pepeto gilt nach Einschätzung vieler Analysten derzeit als beste Kryptowährung zum Kauf, weil sie ein klares Potenzial in Richtung der Dogecoin Niveaus sehen und einzelne Stimmen sogar noch höher schätzen. Sie verweisen dabei auf den fertigen DeFi Werkzeugkasten und die Prüfung durch SolidProof. Wer die Zahlen prüfen möchte, findet sie auf der offiziellen Pepeto-Website.