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Tokenwire
01.08.2026 22:26 Uhr
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Bitcoin Prognose 2026: 1.082 BTC gestohlen, doch der Kurs hält bei 62.900 Dollar

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In der Nacht zum Freitag verschwanden 594 Bitcoin aus alten Coldcard-Wallets. Einen Tag später korrigierte Galaxy Research die Zahl auf 1.082 BTC aus 1.196 Adressen, rund 70 Millionen Dollar. Trotzdem schloss Bitcoin den Juli mit 7,5 Prozent im Plus. Genau diese Mischung aus Hiobsbotschaften und stabilen Kursen macht jede Bitcoin Prognose für den August schwierig. BTC notiert bei rund 62.900 Dollar, ein Minus von 3,25 Prozent in 24 Stunden. Gleichzeitig hält Standard Chartered an einem weit höheren Ziel fest. Warum der Kurs die Nachrichten wegsteckt und wohin das Kapital jetzt fließt, zeigen die Daten.

Bitcoin Prognose: Warum der BTC-Kurs die Nachrichten aus dem Juli wegsteckt

Der Juli brachte für Bitcoin Belastungen, die in früheren Zyklen deutlich stärkere Verluste ausgelöst hätten. Die Erwartung einer Zinserhöhung kehrte zurück, die Anleiherenditen zogen an, KI-Werte wurden abverkauft. Dazu kam der Vorfall bei Coldcard, einer der bekanntesten Hardware-Wallets im Bitcoin-Umfeld. Laut CoinDesk wurden zunächst 594 BTC im Wert von 38 Millionen Dollar aus rund 500 Wallets abgezogen. Galaxy Research zählte einen Tag später 1.196 betroffene Adressen und 1.082 Bitcoin, abgeräumt in 41 Minuten. Der Kurs reagierte kaum.

Die Erklärung liefern die Positionsdaten, denn laut Bitfinex ging der Kryptomarkt mit weniger Fremdkapital in die Fed-Sitzung als der Aktienmarkt. Ein großer Teil der gehebelten Positionen war Ende Juni abgeräumt worden, als BTC am 1. Juli unter 58.000 Dollar fiel. Seitdem liegen die täglichen Liquidationen klar unter der üblichen Spanne von 400 bis 500 Millionen Dollar. Geoff Kendrick von Standard Chartered bestätigte laut The Motley Fool sein Kursziel von 100.000 Dollar zum Jahresende. Das sind rund 59 Prozent Plus, und damit stellt selbst die optimistischste Bitcoin Prognose kaum mehr als eine Verdopplung in Aussicht.

Pepeto rückt in den Fokus, während die Bitcoin Prognose an ihre Grenze stößt

Bei 1,26 Billionen Dollar Marktkapitalisierung ist eine Verdopplung das Maximum, das Bitcoin realistisch liefern kann. Deshalb wandert genau jetzt Kapital dorthin, wo dieselbe Summe noch ein Vielfaches bewegt. In den Daten dieses Sommers taucht dabei immer wieder derselbe Name auf.

Pepeto hat gerade angekündigt, dass die eigenen DeFi-Werkzeuge kurz vor der Fertigstellung stehen. Es sind Werkzeuge, die der Markt wirklich braucht, denn Ethereum kämpft als meistgenutzte Blockchain bis heute mit hohen Gebühren und langsamen Transaktionen. Geleitet wird die Entwicklung von einem Entwickler, der zuvor bei Binance gearbeitet hat. Wer beurteilen möchte, wie belastbar ein junges Projekt wirklich ist, findet in diesem Detail den entscheidenden Anhaltspunkt. Die Sicherheitsfrage ist ebenfalls geklärt, denn SolidProof hat den gesamten Code geprüft und bestätigt, bevor der Vorverkauf überhaupt öffnete.

Doch die Werkzeuge sind nur die halbe Geschichte. Was Pepeto gefährlich macht, ist die Gemeinschaft dahinter, und wer die Anfänge von Dogecoin kennt, erkennt dieses Muster sofort. Virale Beiträge, überall Gespräche, und am Anfang gab es zwei Sorten von Menschen, jene die zuschauten und jene die einstiegen. Im März 2020 notierte DOGE bei 0,002 Dollar, im Mai 2021 bei 0,73 Dollar, aus 1.000 Dollar wurden laut CoinGecko 365.000 Dollar. So einfach ist der Kryptomarkt, eine einzige Entscheidung verändert alles oder hinterlässt jahrelanges Bedauern.

Die Aufmerksamkeit ist längst zu groß, um sie zu übersehen, und die Werkzeuge sind zu weit entwickelt, um noch zu scheitern. Die Frage lautet deshalb nicht mehr, ob Pepeto in die Fußstapfen von Dogecoin tritt. Sie lautet, wie weit dieser Weg reicht, und wer die Zahlen des laufenden Vorverkaufs auf der Projektseite von Pepeto sieht, versteht die Eile.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt zweigeteilt, Banken sehen 100.000 Dollar, der Markt wartet auf ein Signal. Genau in dieser Phase wandert Kapital erfahrungsgemäß in kleinere Projekte. Frühere Zyklen zeigen, dass virale Projekte mit echten Werkzeugen diese Umschichtung schneller aufnehmen als jede andere Gruppe. Große Wallets, die diesen Vorverkauf füllen, sehen einen direkten Weg zu einem Ergebnis auf Dogecoin-Niveau. Erfahrenes Kapital ist Privatanlegern immer voraus, und wer diese Bewegungen früh verfolgte, stand am Ende dort, wo andere jahrelang hinarbeiten. Der Vorverkauf läuft noch bei 0,000000188 Dollar, doch das Listing rückt näher, und wer im Kryptomarkt am meisten verdient hat, war fast immer vor dem Börsenstart dabei.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch ist die Bitcoin Prognose für Ende 2026?

Standard Chartered nennt 100.000 Dollar zum Jahresende, rund 59 Prozent über dem aktuellen Kurs von 62.900 Dollar. Wichtige Widerstände liegen bei 75.000 und 85.000 Dollar.

Ist Pepeto aktuell der führende Krypto-Vorverkauf?

Ja, Pepeto führt mit 10,38 Millionen Dollar eingesammeltem Kapital und funktionierenden Handelswerkzeugen. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft. Der Vorverkauf ist noch offen, das Listing rückt näher.

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