Der für Meta-Dienste in Deutschland zuständige Datenschutzbeauftragte Thomas Fuchs sieht in der Möglichkeit, mit Metas Smart Glasses heimlich in der Öffentlichkeit zu filmen, einen Verstoß gegen das Datenschutzrecht. Ein Verbot der KI-Brillen ist denkbar. Noch ist das Smart-Glasses-Segment eher klein, verzeichnet aber vergleichsweise große Zuwächse. So sollen im ersten Quartal 2026 rund 2,25 Millionen der mit KI-Funktionen ausgerüsteten smarten Brillen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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