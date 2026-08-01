Anzeige / Werbung

BNB hat am 15. Juli den größten Token-Burn seiner Geschichte abgeschlossen, 1,62 Millionen Token im Wert von 932 Millionen Dollar dauerhaft vernichtet. Der Kurs hat kaum reagiert und handelt bei rund 567 Dollar, 33 Prozent unter Jahresbeginn. Gleichzeitig eröffnete der VanEck VBNB ETF institutionellen Anlegern regulierten Zugang an der Nasdaq, und T. Rowe Price legte einen Multi-Crypto-ETF auf, der BNB mit 11 Prozent gewichtet. Das deflationäre Modell hat das Gesamtangebot auf 133,17 Millionen Token gesenkt, doch der Kurs bewegt sich nicht. Die BNB News zeigen eine Diskrepanz zwischen starken Fundamentaldaten und einem Markt, der nicht zuhört.

BNB News: Warum der größte Burn der Geschichte den Kurs nicht bewegt

Der 36. Auto-Burn war laut CoinMarketCap der größte in der Geschichte von BNB Chain. Exakt 1.615.827 BNB wurden an die Blackhole-Adresse gesendet und für immer aus dem Umlauf genommen. Im Vergleich dazu lag der Burn-Wert im ersten Quartal bei 1,27 Milliarden Dollar, als der Kurs noch über 900 Dollar notierte. Das Gesamtangebot sank auf 133,17 Millionen Token in Richtung der Zielmarke von 100 Millionen, doch der Kurs pendelt seit Wochen um 567 Dollar und zeigt keinerlei Reaktion auf den deflationären Schub.

Auf der institutionellen Seite gab es Bewegung. Der VanEck VBNB ETF handelt seit Mai an der Nasdaq und gibt US-Anlegern regulierten Zugang. T. Rowe Price startete den Multi-Crypto-ETF TKNZ mit 11 Prozent BNB-Gewichtung, und das Handelsvolumen auf BNB Chain erreichte laut der Blockworks-Analyse im zweiten Quartal 59 Milliarden Dollar bei 4,5 Millionen eingesetzten Smart Contracts. Am 8. Juli stellte BNB Chain laut CoinGabbar eine neue Layer-1-Blockchain mit über 100.000 Transaktionen pro Sekunde vor, und der Durchsatz verdoppelte sich in der ersten Jahreshälfte von 2.800 auf 5.200 Transaktionen pro Sekunde.

Changelly prognostiziert für August einen Durchschnittskurs von 617 Dollar mit einer Spitze bei 624 Dollar. Finbold sieht den Kurs am 1. August bei 574 Dollar und erwartet kaum Bewegung, solange die Federal Reserve keine klare Zinswende signalisiert. Der Markt preist Rekord-Burns, ETF-Zugang und technische Upgrades bereits ein, ohne dass der Kurs darauf anspringt. In der EU erschweren fehlende MiCA-Lizenzen den Handel mit BNB auf mehreren Plattformen, was die Nachfrage auf regulatorischer Seite bremst.

Selbst eine Erholung auf 700 Dollar wäre von 567 Dollar aus nur ein Plus von 23 Prozent. Bei 76 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung fehlt BNB die Hebelwirkung, die frühe Käufer beim ICO 2017 erlebten, als 1.000 Dollar bei 0,15 Dollar Einstieg am Höhepunkt zu über 5 Millionen Dollar wurden. Die zentrale Frage der aktuellen BNB News lautet deshalb, wo dieser Frühphasen-Einstieg heute noch existiert.

Pepeto bietet den Einstieg, den BNB selbst nicht mehr liefern kann

Was haben die frühen BNB-Wallets gesehen, das allen anderen entgangen ist? Einen Exchange-Token zu einem Einstiegspreis am absoluten Boden mit echter Infrastruktur dahinter. Genau an diesem Punkt befindet sich Pepeto heute, und wer zögert, verpasst genau den Moment, den BNB-Käufer 2017 genutzt haben.

Pepeto baut eine Plattform, bei der jeder Handel ohne Gebühren über Ethereum, BNB Chain und Solana läuft. Alle drei Netzwerke sind über eine Bridge verbunden, die Transfers ohne Gaskosten ermöglicht. Ein KI-Scanner prüft jeden Smart Contract, bevor ein Tausch ausgeführt wird, damit kein Käufer jemals einen unsicheren Token berührt. SolidProof hat den kompletten Code vor dem Presale-Launch einer unabhängigen Sicherheitsprüfung unterzogen und ohne Mängel bestätigt.

Wenn die Nachfrage auf Pepeto trifft, profitieren vor allem die Presale-Käufer, weil jeder Handel auf der Plattform den Kurs des Tokens nach oben treibt. Der Presale auf der offiziellen Pepeto-Website hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, das Listing steht unmittelbar bevor, und der aktuelle Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Wer nach dem Listing kauft, zahlt den Börsenkurs, nicht den Presale-Preis.

Fazit

Wie sind BNB-Millionäre tatsächlich reich geworden? Nicht bei 300 Dollar und einer Versiebenfachung, sondern beim Presale 2017 zu 0,15 Dollar. Pepeto befindet sich nach den Daten in genau dieser Phase, mit Presale-Preis und einem Produkt, das bereits steht. Der Presale ist heute noch offen, doch das Listing rückt näher. Dieser Einstieg existiert nur noch für kurze Zeit.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Warum reagiert der BNB-Kurs nicht auf den Rekord-Burn?

Der Markt hat den deflationären Effekt bei 567 Dollar und 76 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung bereits eingepreist. Gleichzeitig belasten MiCA-Einschränkungen in der EU und die allgemeine Marktschwäche die Stimmung, sodass selbst der größte Token-Burn der Geschichte den Kurs nicht bewegt hat.

Warum gilt Pepeto als aussichtsreicher Presale in 2026?

Über 10,38 Millionen Dollar sind in den Presale geflossen, SolidProof hat den Code geprüft und freigegeben, und das Listing steht kurz bevor. Alle Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website.