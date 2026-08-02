Anzeige / Werbung

55,6 Prozent aller XRP-Bewegungen auf Binance waren zuletzt Abhebungen. Das ist der höchste Anteil seit Februar 2021. Gleichzeitig fielen die monatlichen Zuflüsse auf die Börse auf rund 3,6 Millionen XRP, den tiefsten je gemessenen Wert. Beides zeigt, dass der Verkaufsdruck versiegt, und genau das prägt die Krypto News zu XRP zum Monatswechsel. Der Kurs von XRP (XRP) steht trotzdem nur bei rund 1,06 Dollar, minus 1,5 Prozent in 24 Stunden. Dazu kommt ein Netzwerk-Update, über das die Validatoren gerade abstimmen. Die Frage ist, ob das reicht.

Krypto News zu XRP, sinkender Verkaufsdruck trifft auf einen schwachen Monat

XRP legte im Juli um mehr als 3,8 Prozent zu und beendete zwei Verlustmonate in Folge. Im Vergleich bleibt das wenig, denn Bitcoin gewann rund 9 Prozent und Ethereum etwa 20 Prozent. Laut BeInCrypto machten Abhebungen zuletzt 55,6 Prozent aller XRP-Transaktionen auf Binance aus, über alle Börsen hinweg waren es 54 Prozent. Die Einzahlungen fielen im Gegenzug auf 44,3 Prozent, ein Mehrjahrestief. Halter schicken ihre Token also kaum noch zum Verkauf auf die Börsen. Das stützt den Kurs, ersetzt aber keine Nachfrage.

Und die Nachfrage fehlt, das ist die zweite Hälfte dieser Krypto News. Die amerikanischen Spot-ETFs auf XRP sammelten im Juli nur 19,6 Millionen Dollar netto ein, an elf von 21 Handelstagen bewegte sich gar nichts. Der August ist mit durchschnittlich 0,43 Prozent zudem der flachste Monat im Kalender des Coins. Laut CoinDesk stellt die Version 3.3.0 des XRP Ledgers nun fünf Erweiterungen zur Abstimmung, darunter Sammeltransaktionen und vertrauliche Übertragungen, die zwei Wochen lang 80 Prozent der Validatoren überzeugen müssen. Für die Technik ist das ein großer Schritt, für den Kurs bleibt es eine Hoffnung, die Jahre brauchen kann.

Pepeto rüstet die Sicherheit auf, während die Krypto News zu XRP den Markt beschäftigen

Wer aus XRP kommt, kennt diese Rechnung und will sie nicht noch einmal aussitzen. Genau deshalb füllen XRP-Wale aktuell einen großen Teil eines Vorverkaufs, der nichts mit Warten zu tun hat.

Pepeto hat ein vollständiges Sicherheitsupdate für seine DeFi-Börse angekündigt. Wer das Projekt noch nicht kennt, sollte es sich ansehen, denn Pepeto gilt in den aktuellen Krypto News als einer der am schnellsten wachsenden Vorverkäufe des Jahres 2026. Das Team baut dabei eine Handelsplattform, die die Abläufe eines ganzen Marktes verändern könnte. Ergänzt wird das durch die Prüfung von SolidProof, die den gesamten Code auditiert und verifiziert hat, bevor der Vorverkauf geöffnet wurde. Die eigentliche Frage bleibt trotzdem, was so viel Geld in dieses eine Projekt zieht.

Die Antwort liegt darin, dass zum ersten Mal jede Kategorie, die im Kryptomarkt große Gewinner hervorgebracht hat, in einem einzigen Token zusammenkommt. Vorverkäufe haben in jedem Zyklus die stärksten Bewegungen am Tag der Notierung geliefert, und Pepeto füllt sich schneller als jeder andere Vorverkauf dieses Jahres. Meme-Coins haben aus unbekannten Token über Nacht große Vermögen gemacht, und Pepeto verbreitet sich bereits in jeder Gemeinschaft, bevor es überhaupt gelistet ist. Börsen-Token im DeFi-Bereich haben ganze Imperien aufgebaut, denn BNB wuchs von einem einfachen Verkauf auf eine Bewertung von 90 Milliarden Dollar.

Pepeto startet dazu eine Börse ohne Gebühren über Ethereum, BNB Chain und Solana, mit einer KI-Prüfung der Verträge direkt im System. Ein Token kostet in dieser Phase 0,000000188 Dollar. Kein Projekt in der Geschichte des Marktes hat diese drei Kategorien bisher in einem einzigen Einstieg vereint. Dass die einzelnen Stufen inzwischen in Tagen und nicht mehr in Wochen schließen, zeigt, dass das kluge Geld das längst verstanden hat. Hier wird gerade Marktgeschichte in Echtzeit geschrieben.

Fazit

Die Krypto News zu XRP zeigen einen Markt, in dem der Verkaufsdruck nachlässt, die Nachfrage aber fehlt. Die höchsten Kursziele bleiben möglich, brauchen aber Jahre und viele Bedingungen. Kein XRP-Halter hat echtes Vermögen aufgebaut, indem er erst nach dem frühen Lauf gekauft hat. Für 2026 macht Pepeto diese Entscheidung einfacher als jedes Projekt davor, denn ein Vorverkauf, ein Meme-Coin und ein Börsen-Token stecken in einem einzigen Einstieg. BNB startete einmal genauso und ist heute 90 Milliarden Dollar wert. Diese Welle lässt sich jetzt noch früh erwischen, doch bei dem Tempo, das die Stufen gerade schließen, wird das Fenster nicht mehr lange offen stehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQ

Was sagen die aktuellen Krypto News zu XRP?

Der Verkaufsdruck sinkt deutlich. Abhebungen liegen bei 55,6 Prozent, dem höchsten Stand seit Februar 2021, die ETF-Zuflüsse blieben im Juli mit 19,6 Millionen Dollar dünn, und der Kurs steht bei rund 1,06 Dollar.

Warum kaufen XRP-Wale den Pepeto-Vorverkauf?

Weil Pepeto Meme-Coin, Börsen-Token und frühen Einstieg in einer Position verbindet und eine von SolidProof geprüfte Börse ohne Gebühren über Ethereum, BNB Chain und Solana startet. Details auf der offiziellen Pepeto-Website.