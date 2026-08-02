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Fünf börsengehandelte Fonds auf XRP sammelten am 31. Juli erneut 7,69 Millionen Dollar ein, während der breite Kryptomarkt Geld verlor. Die kumulierten Zuflüsse liegen jetzt bei 1,51 Milliarden Dollar, ein Rekord seit dem Start im November 2025. Der Kurs steht trotzdem bei rund 1,06 Dollar und notiert seit Jahresbeginn etwa 41 Prozent tiefer. Institutionelles Geld kauft also seit Wochen, und der Markt zahlt bis heute nicht dafür. Dieser Artikel zeigt, wie groß die Zuflüsse wirklich sind, was ein Kurs von 10 Dollar rechnerisch verlangen würde und warum große Wallets ihr Kapital gerade in eine ganz andere Richtung schieben.

Krypto News: XRP zieht ETF Milliarden an, während der Kurs auf der Stelle tritt

Der Kurs liegt laut CoinMarketCap bei etwa 1,06 Dollar, ein Minus von rund zwei Prozent binnen 24 Stunden, die Marktkapitalisierung bei rund 66,6 Milliarden Dollar und damit auf Rang sechs im Markt. Auf Wochensicht verlor der Token drei Prozent, und technisch steckt er weiter in einem fallenden Kanal, den Käufer bisher nicht durchbrechen konnten.

Am 31. Juli flossen den fünf amerikanischen Spot ETFs trotzdem 7,69 Millionen Dollar zu, angeführt von Bitwise mit 7,12 Millionen. Im Juli summierten sich die Zuflüsse auf 27,29 Millionen Dollar, kumuliert erstmals über 1,5 Milliarden. Dazu kommt ein institutionelles Signal, denn Aviva Investors bringt laut Invezz eine tokenisierte Anteilsklasse seines Dollar Fonds auf das Ledger von Ripple, während der amerikanische CLARITY Act bis September verschoben bleibt.

Die Prognosen bleiben nüchtern, crypto.news erwartet zum Jahresende 2026 eine Spanne von 1,08 bis 1,53 Dollar. Das oft genannte Ziel von 10 Dollar hält einer einfachen Rechnung nicht stand, denn bei 62,5 Milliarden umlaufenden Token wären das rund 625 Milliarden Dollar Bewertung, mehr als jeder Altcoin je erreicht hat. Bleibt die Frage, wo die großen Vielfachen dieses Zyklus überhaupt noch entstehen.

Warum XRP Wale Pepeto vor dem erwarteten Binance Listing füllen

Wer diese Rechnung einmal gemacht hat, sucht nicht mehr bei den großen Coins. Genau dort setzt Pepeto an, und das erwartete Binance Listing rückt näher. Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar überschritten und zählt damit zu den am schnellsten gefüllten Token Verkäufen dieses Zyklus.

Mit XRP als Beispiel wird die Antwort auf diese Frage sehr einfach. Die größten Gewinne mit XRP machten jene Käufer, die 2014 bei 0,005 Dollar einstiegen, denn aus 1.000 Dollar wurden beim Verkauf bei 3 Dollar rund 600.000 Dollar. Wer heute auf dem aktuellen Niveau kauft, wird eine solche Rechnung nie wieder sehen. Dieser Trade brauchte einen Token für einen winzigen Bruchteil eines Cents, wenige Tage bevor die Masse seinen Namen kannte.

Der frühe Einstieg ist also alles, und genau diesen Punkt deckt Pepeto ab. Interessanter für Anleger ist jedoch, was das Team unter dem Vorverkauf aufgebaut hat. Dazu gehören eine Börse ohne Handelsgebühren und eine Brücke zwischen mehreren Blockchains, geleitet von einem erfahrenen Binance Entwickler. Hier liegt das Detail, das die Rechnung verändert, denn jeder Handel und jede Übertragung läuft über den Pepeto Token. Die Nachfrage wächst also mit der Aktivität auf der Plattform, und das noch vor der Viralität, die frühe Käufer von Dogecoin und Shiba Inu zu Millionären machte.

XRP hatte dieses Design nie. Das Netzwerk von Ripple wickelt Zahlungen ab, ohne dass jemand den Token halten muss, und genau deshalb bewegte sich der Kurs kaum, obwohl über 1,4 Milliarden Dollar in ETFs flossen. Wer diesen Unterschied erkennt, wundert sich nicht mehr, dass große Wallets ihr Kapital Stück für Stück in Pepeto verschieben.

Fazit

Die Krypto News zeigen einen Markt, der auf ETF Milliarden kaum noch reagiert. Ein Token über 65 Milliarden Dollar ist nicht der Ort, an dem die größten Renditen beginnen. Jedes Jahr in einem großen Coin ist ein Jahr ohne die frühen Gelegenheiten, die aus wenigen tausend Dollar Vermögen machten. Vorverkäufe bleiben die Kategorie, die frühen Käufern die größten Renditen brachte, und Pepeto führt sie 2026 an. In einem toten Markt investiert die Masse gar nicht, nur erfahrenes Kapital traut sich hinein. Die Tokenzahl dieser Phase ist begrenzt, der Vorverkauf kann jeden Tag enden, und danach zahlt jeder den Listingpreis.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wie hoch sind die ETF Zuflüsse und was sagen die Prognosen für 2026?

Die fünf Spot Fonds sammelten im Juli 27,29 Millionen Dollar ein und liegen kumuliert bei 1,51 Milliarden Dollar. crypto.news erwartet zum Jahresende 2026 eine Spanne von 1,08 bis 1,53 Dollar bei einem aktuellen Kurs von rund 1,06 Dollar.

Warum verschieben große Wallets Kapital in den Pepeto Vorverkauf?

Weil bei Pepeto jeder Handel und jede Übertragung über den eigenen Token läuft und die Nachfrage damit mit der Aktivität auf der Plattform wächst. Bisher flossen 10,38 Millionen Dollar in den Vorverkauf, alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.