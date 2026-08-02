Krypto News August 2026: XRP startet in den Monat, der vier Jahre in Folge rot schloss

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Die Krypto News des Tages zeigen einen Markt unter Druck, der Gesamtmarkt verlor in 24 Stunden 2,4 Prozent auf 2,25 Billionen Dollar. XRP kam glimpflich davon, startet aber mit 1,06 Dollar in den statistisch schwächsten Monat seiner Geschichte. Der August brachte im Schnitt nur 0,43 Prozent, und viermal in Folge schloss der Token rot. Dazu kommt ein leerer Kalender, denn der Senat hat den CLARITY Act Ende Juli vertagt und die Fed tagt im August gar nicht. Bleibt die Frage, was in einem Monat ohne Auslöser überhaupt noch Kurse bewegt. Die Antwort liegt weniger bei Ripple als in einer simplen Rechnung.

Krypto News: XRP verteidigt 1 Dollar, während der Kalender im August leer bleibt

Der Token startete das Jahr bei 1,85 Dollar, erreichte im Januar 2,41 Dollar und gab seitdem laut 24/7 Wall St. rund 43 Prozent ab. Das Tief lag am 26. Juni bei 1,009 Dollar, seither hält sich der Kurs zwischen 1 und 1,18 Dollar. Der Juli brachte nur 2 Prozent, obwohl dieser Monat seit 2020 jedes Jahr grün schloss. Die Marke bei 1 Dollar ist die einzige, die Käufer in diesem Jahr erfolgreich verteidigt haben.

Die Spot ETFs sammelten im Juli 27,29 Millionen Dollar ein, nach 666 Millionen im ersten Handelsmonat November 2025. Gleichzeitig fiel das Börsenangebot auf rund 1,6 Milliarden Token, den tiefsten Stand seit sieben Jahren, und 60 Prozent des Umlaufs liegen im Verlust. Laut Finbold geben Händler auf Polymarket der Spanne zwischen 1 und 1,20 Dollar eine Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent. Aus 1000 Dollar würden bei diesem Ziel rund 1130 Dollar, und Wale suchen keine Prozente, sondern ein Vielfaches.

Warum XRP Wale ihr Kapital gerade in den Pepeto Presale schieben

Wer Millionen in einem Token hält, der seit Juni in einer Spanne von 18 Cent klebt, rechnet anders als ein Kleinanleger. Ein Ziel bei 1,20 Dollar bedeutet 13 Prozent, und dafür braucht es Monate Politik. Damit ist die Hälfte des Rätsels gelöst, große Bewegungen sind bei den großen Coins nicht mehr drin.

Die andere Hälfte ist die Frage, warum das Geld ausgerechnet bei Pepeto landet. Die Antwort beginnt bei einem Team unter Führung einer früheren Binance Führungskraft, das eine Börse auf dem eigenen Token gebaut hat. Jeder Handel dort erzeugt neue Nachfrage nach dem Coin, und genau das hat XRP nie geliefert, egal wie stark das Netzwerk genutzt wurde. Dazu kommt der Gründer des ursprünglichen PEPE Coins, der zu den Gründern dieses Projekts gehört. Geprüft hat den kompletten Programmcode SolidProof, und zwar bevor der Verkauf überhaupt öffnete.

Dann kommt die zweite Ebene, denn Presales tragen die stärkste Bilanz der gesamten Kryptogeschichte. Ethereum begann als Presale, BNB begann als Presale, und beide machten frühe Käufer zu Millionären. Die dritte Ebene rundet das Bild ab, denn Pepeto ist ein Meme Coin, und nur in dieser Kategorie wiederholen sich dreistellige Vielfache Jahr für Jahr. Legt man diese drei Ebenen übereinander, wirkt ein Scheitern schwer vorstellbar.

Der Verkauf steht bei 10,38 Millionen Dollar und füllt sich schneller, als neue Käufer nachrücken können. Diese Käufer wissen genau, wo der Markt steht, nämlich in der ruhigen Phase kurz vor dem Aufschwung. Jeder vergangene Zyklus zeigte dasselbe, denn die größten Bewegungen gingen immer an das Kapital, das vorher drin war und nicht mittendrin einstieg. Dass dieses Wachstum mitten in einem roten Markt läuft, sagt alles über die Art von Kapital, die hier gerade einsteigt.

Fazit

Die aktuellen Krypto News zeigen einen Markt, der auf September wartet. Wer wartet, zahlt später, das ist die Lehre aus jedem Zyklus. Die Prognosen mögen aufgehen, doch 13 Prozent wirken klein neben dem, wozu dieser Markt fähig ist. XRP kostete einst wenige Cent, DOGE war vor 2021 unbekannt, SHIB unsichtbar vor 41 Milliarden Dollar, und in genau diesen Fenstern wurden aus 2000 Dollar 200.000 Dollar. Viele lasen damals darüber, kaum jemand hatte den Mut zu kaufen. Bei diesem Tempo steht der Schritt an die großen Börsen bald an, und davor liegt die Gelegenheit, die danach niemand mehr bekommt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie entwickelt sich der XRP Kurs im August 2026?

XRP dürfte zwischen 1,00 und 1,18 Dollar bleiben und nahe 1,10 Dollar schließen, so 24/7 Wall St. Der August ist mit 0,43 Prozent der schwächste Monat seiner Geschichte.

Warum kaufen XRP Wale gerade Pepeto?

Pepeto steht in der Presale Phase, dem Abschnitt, in dem die größten Bewegungen entstehen. Die Wale bauten ihr Vermögen ebenfalls früh bei wenigen Cent auf, und ein hundertfaches am Listing-Tag würde aus 2000 Dollar 200.000 Dollar machen. Der Verkaufsstand ist auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar.