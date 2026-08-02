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Aviva Investors hat am 29. Juli den ersten tokenisierten Fonds auf dem XRP Ledger gestartet, genehmigt von der irischen Zentralbank. Der Coin selbst notiert trotzdem bei nur $1,06, liegt unter seinem 20-Tage-Durchschnitt, und hat in 24 Stunden über ein Prozent verloren. Historische Daten zeigen, dass XRP in jedem US-Zwischenwahljahr seit 2014 den August mit Verlusten beendet hat, im Schnitt minus 14 Prozent. ETF-Zuflüsse fielen im Juli an 10 von 17 Handelstagen auf exakt null Dollar. Die Frage ist nicht, ob institutionelle Adoption wächst, sondern ob sie ausreicht, um einen Token mit 66 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung nach oben zu bewegen.

XRP notiert bei $1,06 - Aviva startet Fonds, doch saisonale Muster belasten

Laut Crypto.news zeigen Daten von RWA.xyz rund 4,37 Milliarden Dollar an Real-World-Assets auf dem Ledger, mit einem Anstieg der RWA-Halter um 17,42 Prozent in 30 Tagen. RLUSD hält rund 907 Millionen Dollar auf dem Netzwerk, und BNY Mellon übernimmt die Verwahrung. Die tokenisierte Anteilsklasse des Aviva USD Liquidity Fund ist über digitale Wallets zugänglich.

Laut CoinDCX liegt der Kurs unter dem 20-Tage-EMA von $1,0990, und der 50-Tage-EMA bei $1,1375 bleibt der erste ernsthafte Widerstand. ETF-Zuflüsse fielen im Juli an 10 von 17 Handelstagen auf null Dollar, ein deutliches Zeichen für nachlassendes Interesse. Analyst ChartNerd wies darauf hin, dass XRP in Zwischenwahljahren den August durchschnittlich mit 14 Prozent Verlust beendet hat, mit vier roten Monaten in Folge.

Die MiCA-Zulassung in Europa steht, und RLUSD wächst, doch bei 66 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht der Coin mehrere Katalysatoren gleichzeitig, nur um sich zu verdoppeln. Escrow-Freigaben von 200 bis 400 Millionen Tokens pro Monat übersteigen die gesamte ETF-Absorption, was konstanten Verkaufsdruck erzeugt. Für Anleger, die nach dem Renditemuster suchen, das der Token in seiner Frühphase bot, zeigt die aktuelle Arithmetik klare Grenzen. Genau diese Rechnung treibt in jedem Zyklus erfahrenes Kapital zu Projekten in früheren Phasen, in denen die Bewertung noch Raum lässt.

Pepeto stärkt Cross-Chain-Sicherheit - und bietet die Frühphasen-Mathematik, die XRP nicht mehr hat

Die Frage, die erfahrene Krypto-Investoren in früheren Zyklen mit XRP beantwortet haben, stellt sich jetzt bei einem Ethereum-basierten Projekt, das Infrastruktur und Sicherheit in den Mittelpunkt stellt. Während der Ledger-Token auf Widerstand trifft, befindet sich Pepeto in genau der Phase, in der Frühphasen-Projekte historisch die größte Aufmerksamkeit erfahren.

Pepetos Cross-Chain-Bridge führt eine erweiterte Verifizierung bei jedem Token-Transfer zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana durch, wobei die Integrität der Smart Contracts geprüft wird, bevor ein Vermögenswert die Kette wechselt. Die Swap-Engine wendet dieselbe KI-gestützte Prüfung auf jeden gelisteten Token an und baut eine Vertrauensebene auf, die die meisten dezentralen Plattformen nicht bieten. SolidProof hat die gesamte Codebasis geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, und die jüngsten Updates erweitern dieses Sicherheitsgerüst auf alle Cross-Chain-Operationen der Plattform. Jeder Transfer und jeder gelistete Token wird auf Vertragsebene verifiziert, ein Standard, der Pepeto klar von Projekten trennt, die ohne externe Prüfung an den Markt gehen.

Die Bewertung liegt im Presale noch weit unter dem Niveau, das selbst Projekte ohne funktionierende Produkte in früheren Zyklen erreicht haben. Der Abstand zum Einstiegspreis ist enorm, und die Parallele zur Frühphase großer Coins auffällig: Die Wallets, die damals am meisten profitierten, erkannten reale Projekte, bevor der Markt aufmerksam wurde. Bisher sind über $10,38 Millionen in den Presale geflossen, während große Teile des Kryptomarktes seitwärts liefen.

Eine verifizierte DeFi-Börse auf Ethereum mit Cross-Chain-Bridge, KI-Vertragsscanner und von SolidProof geprüfter Codebasis ist die Kombination, die Pepeto von reinen Meme-Projekten trennt. Die Plattform soll gemeinsam mit dem Token-Launch live gehen, und Börsenlistings stehen Berichten zufolge bevor. Der Einstiegspreis liegt aktuell bei $0,000000188, wobei jede abgeschlossene Runde den Preis anhebt. In einem Markt, in dem der Ledger-Token mehrere Katalysatoren für eine Verdoppelung braucht, bietet Pepetos Frühphase eine grundlegend andere Rechnung.

Fazit

XRP profitiert von Avivas Einstieg auf dem XRPL, doch bei 66 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung und monatlichen Escrow-Freigaben braucht der Token mehrere Katalysatoren gleichzeitig für eine Verdoppelung. Pepeto bietet die Ausgangslage, die große Coins einmal boten: verifizierte DeFi-Infrastruktur auf Ethereum, geprüft von SolidProof, und einen Presale-Preis, der mit jeder Phase steigt. Börsenlistings rücken näher, die Phasen verkaufen schneller aus als geplant, und wer nach dem Listing einsteigt, gibt die Rendite ab, die der Presale jetzt noch ermöglicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Ist Pepeto ein sicherer Krypto-Presale?

Pepeto bietet Presale-Zugang zu einer verifizierten DeFi-Börse auf Ethereum mit SolidProof-Prüfung der gesamten Codebasis vor dem Start. Die Plattform umfasst eine Cross-Chain-Bridge und einen KI-Vertragsscanner. Über $10,38 Millionen wurden bisher eingenommen. Informationen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.