Dogecoin News zeigen 16 Milliarden offene Kontrakte, doch DOGE kommt nicht über 0,0700 Dollar

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Dogecoin steht am Samstag, dem 1. August 2026, bei rund 0,0700 Dollar, während der Gesamtmarkt 2,4 Prozent verlor. Diese Ruhe täuscht, denn der Coin liegt weiterhin rund 55 Prozent unter seinem Jahreshoch von 1,5666 Dollar. Das offene Interesse an DOGE Terminkontrakten kletterte zuletzt auf fast 16 Milliarden, ohne dass der Kurs darauf reagiert. Das Angst und Gier Barometer steht bei 25 Punkten, und Analysten diskutieren offen einen Test des Vierjahrestiefs bei 0,0500 Dollar. Die aktuellen Dogecoin News stellen damit nur eine Frage, nämlich woher der nächste große Käufer kommen soll. Die Antwort darauf sucht ein wachsender Teil des Kapitals längst woanders.

Dogecoin News im Detail, warum steigendes Interesse den Kurs nicht mehr trägt

Laut CoinGecko notiert DOGE bei 0,07003 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,88 Milliarden Dollar. Damit hielt sich der Dogecoin Kurs besser als Bitcoin, das im gleichen Zeitraum über drei Prozent verlor. Am großen Bild ändert das nichts, denn der Kurs liegt unter allen wichtigen Wochendurchschnitten. Der Relative Stärke Index steht bei rund 33 Punkten, und das Angst und Gier Barometer fiel von 28 auf 25. Laut FXStreet stieg das offene Interesse am Freitag auf fast 16 Milliarden DOGE, nach 13,6 Milliarden Anfang Juli.

Der erste ernsthafte Widerstand liegt bei 0,1120 Dollar, darüber warten die Wochendurchschnitte bis 0,1422 Dollar. Nach unten fehlen klare Haltezonen, sodass 0,0600 und 0,0500 Dollar in den Blick rücken. Genau hier liegt das Problem, das jede DOGE Prognose und die Dogecoin News seit Monaten begleitet. Bei 10,88 Milliarden Dollar Bewertung braucht eine Verdopplung rund elf Milliarden Dollar frisches Geld, und diese Summe kommt derzeit von niemandem. Wer dreistellige Zuwächse sucht, findet sie nicht mehr dort, wo Dogecoin und Shiba Inu einst gestartet sind.

Pepeto schließt genau die Lücke, an der Dogecoin und Shiba Inu gescheitert sind

Genau dort setzt Pepeto an, denn ein Projekt vor der Börsennotierung braucht keine elf Milliarden Dollar, um sich zu bewegen. Und der Vorverkauf zeigt bereits, dass das Kapital diese Rechnung verstanden hat.

Der Pepeto Investmentfonds hat 10,38 Millionen Dollar überschritten, und der Vorverkauf füllt sich schneller als jede Runde davor. Genau hier unterscheidet sich 2026 von allen Zyklen davor, denn das Verhalten der Anleger hat sich verändert. Reiner Hype reicht nicht mehr. Gefragt ist die Verbindung aus viraler Energie, die sofort wirkt, und einem Nutzen, der die Nachfrage nach dem Start am Leben hält. Genau das liefert Pepeto, und deshalb kommt das Geld in diesem Vorverkauf aus Wallets, die die Lektion von DOGE und SHIB hart bezahlt haben.

Die Börse von Pepeto bringt eine gebührenfreie Ausführungsebene mit direkter Abwicklung über mehrere Ketten und einer KI gestützten Vertragsprüfung auf Ethereum, BNB Chain und Solana. Nach Angaben eines Teamvertreters entsteht damit die Handelsinfrastruktur, die der Meme Coin Markt nie hatte. Pepeto hat also das, was DOGE und SHIB nie gebaut haben, nämlich eine echte Handelsplattform. Der Ausblick für DOGE zeigt, was virale Energie allein bewirken kann. Die Geschichte von SHIB zeigt, wie schnell sie ohne Produkte verpufft, und Pepeto hat beides.

Die virale Energie verbreitet sich in diesem Zyklus schneller als bei allem anderen, und die Börse hält die Nachfrage auch nach dem Höhepunkt des Hypes am Leben. Der Vorverkauf gilt als sicher, weil SolidProof den gesamten Programmcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde. Die Notierung an Binance rückt näher, und die Verbindungen zu Elon Musk erzeugen genau die Aufmerksamkeit, mit der Dogecoin damals über 10.000 Prozent zulegte. Jeder Bullenmarkt bringt neue Millionäre hervor, und fast immer kommen sie aus demselben Ort, nämlich aus Meme Coin Vorverkäufen.

Fazit

Die Dogecoin News zeigen einen Coin mit Aufmerksamkeit, aber ohne die Größe für schnelle Vervielfachungen. Die Meme Coin Saison rückt näher, und wer mit Dogecoin und Shiba Inu Millionen verdient hat, sucht längst den nächsten Kandidaten. Sie finden ihn vor der Notierung, denn dort wird das Geld verdient, dem alle anderen später hinterherlaufen. Pepeto steht genau dort mit 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf, einer geprüften Börse, KI Schutz und einer näher rückenden Binance Notierung. Bei DOGE und SHIB entschieden wenige Stunden Vorsprung darüber, wer am Ende auf welcher Seite stand. Dieser Einstieg ist heute noch offen, und Pepeto braucht jetzt nur noch die Notierung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Wie steht der Dogecoin Kurs aktuell?

Dogecoin notiert bei rund 0,07003 Dollar und damit etwa 55 Prozent unter dem Jahreshoch. Ohne Ausbruch über 0,1120 Dollar bleiben 0,0600 und 0,0500 Dollar die nächsten Ziele.

Ist Pepeto eine gute neue Krypto Investition?

Pepeto bietet einen Einstieg im Vorverkauf in eine geprüfte DeFi Börse mit viraler Nachfrage aus der Community. Damit ist es die Gelegenheit, die sich SHIB und DOGE Anleger in dieser Phase gewünscht hätten. Alle Angaben dazu finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.