Krypto News XRP: Kurs bei 1,06 Dollar, warum das 1.000-Dollar-Ziel an einer Zahl scheitert

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Ripple hat am 1. August erneut eine Milliarde XRP aus dem Treuhandkonto freigegeben, rund 1,08 Milliarden Dollar. Der Kurs reagierte kaum und startet mit etwa 1,06 Dollar in den neuen Monat. Damit liegt das Token rund 71 Prozent unter seinem Zyklushoch von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025. Gleichzeitig kursiert erneut ein Kursziel von 1.000 Dollar durch die sozialen Netzwerke. Ein Blick auf die dafür nötige Bewertung zeigt sofort, warum diese Zahl nicht funktioniert. Die aktuellen Krypto News liefern die Gegenrechnung, und sie fällt für Großanleger ernüchternd aus.

Krypto News: XRP zwischen Escrow-Freigabe und der Rechnung hinter 1.000 Dollar

Das Token notiert laut CoinMarketCap bei rund 1,06 Dollar, ein Minus von etwa 1,5 Prozent in 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei knapp 66,6 Milliarden Dollar und damit auf Rang sechs im Gesamtmarkt. Ripple gibt seit 2017 zu jedem Monatsersten eine Milliarde XRP frei, bewegt den Kurs damit aber kaum noch, weil der größte Teil sofort wieder eingeschlossen wird. Die Zuflüsse in die börsengehandelten Produkte blieben im Juli mit 27,3 Millionen Dollar positiv, dem fünften Plus des Jahres. Die Krypto News zu den Prognosen fallen dennoch nüchterner aus, als die Schlagzeilen vermuten lassen.

Standard Chartered senkte sein Ziel für Ende 2026 von 8 auf 2,80 Dollar und verwies auf geringere Risikobereitschaft. Am 12. August erscheint der Inflationsbericht, und die Teuerung liegt mit 3,5 Prozent über dem Ziel von 2 Prozent. Das viel zitierte Ziel von 1.000 Dollar je XRP scheitert dagegen an einer sehr einfachen Rechnung. Laut 24/7 Wall St. wäre dafür eine Bewertung von rund 100 Billionen Dollar nötig. Der amerikanische Anleihemarkt kommt auf 31,1 Billionen Dollar, alles jemals geförderte Gold auf etwa 28 Billionen. Auch das gesenkte Ziel der Bank bedeutet vom heutigen Stand aus nur das 2,6-fache.

Pepeto in den Krypto News, der Vorverkauf für alle, denen das 2,6-fache zu wenig ist

Wer diese Rechnung einmal gemacht hat, sucht den nächsten Schritt automatisch weiter unten in der Rangliste. Genau dort steht seit Wochen ein Name, der in den Krypto News mehr Aufmerksamkeit zieht als jeder andere Vorverkauf des Jahres. Pepeto fällt auf, weil das Team etwas gebaut hat, das der Meme-Coin-Markt so noch nie gesehen hat, ein vollständiges Handelssystem.

Die Brücke zwischen den Blockchains arbeitet mit einem Sperr- und Prägeverfahren und schickt Token ohne Gebühr von Netzwerk zu Netzwerk. Die Daten der Wallets bleiben geschützt, und es entfallen Kosten, die bei anderen Brücken 15 bis 50 Dollar betragen. Tauschgeschäfte ohne Gebühren bedeuten, dass Händler jeden Dollar behalten, statt bei jedem Handel Wert zu verlieren. Ein KI-Scanner prüft jeden Vertrag vor der Ausführung und erkennt Betrugsmuster, versteckte Nachprägungen und schädlichen Code. Sicher ist der Vorverkauf, weil SolidProof den kompletten Code kontrolliert und freigegeben hat, bevor die erste Runde startete.

Meme-Coins liefern die schnellsten Renditen der Kryptogeschichte, fallen aber genauso hart, weil nach dem Hype nichts die Nachfrage hält. Pepeto trägt dieselbe virale Kraft und legt echten Nutzen darüber, um das Wachstum über Jahre zu tragen. Wie stark diese Kraft wirkt, zeigt der Fall eines frühen PEPE-Käufers. Er investierte 2.184 Dollar und hielt später 10,3 Millionen Dollar, nachgewiesen von Lookonchain und berichtet von Cointelegraph. Eine einzelne Bonk-Wallet machte laut CoinGecko aus 26.667 Dollar innerhalb von sieben Tagen eine Million.

Diese Gewinne entstanden bei Token ohne fertiges Produkt, und beide Male waren die Wallets vor der Masse dabei. Pepeto steht heute in genau dieser Phase, der Vorverkauf liegt bei 10,38 Millionen Dollar und der Einstieg bei 0,000000188 Dollar. Das Tempo zieht an, und der offizielle Start kann jederzeit kommen.

Fazit

Die Krypto News zu XRP zeigen, was bei großen Coins gilt, das Wachstum ist real, die Vielfachen bleiben begrenzt. Bei 66 Milliarden Dollar Bewertung braucht ein Verdoppeln enorm viel Kapital. Starke Token sind das Fundament jedes Depots, doch erfahrene Anleger halten Platz für eine Position mit Renditepotenzial. Die größten Gewinne entstanden in Vorverkäufen, und dieses Fenster schließt sich für immer, sobald der Börsenhandel beginnt. Der Einstieg bei Pepeto ist noch offen, doch die Vorschauseite auf CoinMarketCap zeigt, dass der Start unmittelbar bevorsteht. Wer wartet, kauft später am Markt, was heute noch zum Vorverkaufspreis zu haben ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen aus den Krypto News zu XRP und Pepeto

Kann der XRP-Kurs 1.000 Dollar erreichen?

Nein, dafür wäre eine Bewertung von rund 100 Billionen Dollar nötig, mehr als Anleihemarkt und Gold zusammen. Standard Chartered nennt für Ende 2026 noch 2,80 Dollar.

Lohnt sich der Pepeto-Vorverkauf jetzt?

Der Vorverkauf läuft noch und steht bei 10,38 Millionen Dollar. SolidProof hat den Code geprüft, die gebührenfreie Börse ist fertig. Den Stand sehen Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.