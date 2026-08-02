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Der Bitcoin Kurs schloss den Juli mit rund 7,5 Prozent im Gewinn und gab davon binnen weniger Stunden 1,3 Prozent wieder ab. Bei etwa 63.000 Dollar liegt jetzt die Linie, an der sich der August entscheidet. Ausgelöst hat den Rückgang keine Nachricht aus der Kryptowelt, sondern die wachsende Spannung zwischen den USA und dem Iran. Der RSI steht bei 39, der Vier-Stunden-Chart zeigt eine Bärenflagge. Damit stellt sich eine Frage, die weit über diesen Handelstag hinausreicht. Wenn geopolitische Schlagzeilen den Kurs bewegen, woher soll dann die nächste eigene Bewegung kommen?

Bitcoin Kurs verteidigt 63.000 Dollar nach einem starken Julischluss

Der Bitcoin Kurs notierte am Samstagmorgen des 1. August um die 63.000 Dollar und lag damit rund 1,3 Prozent unter dem Vortag. Der Monat endete trotzdem rund 7,5 Prozent im Gewinn, und das bei steigenden Anleiherenditen und Sorgen um die Zinsen laut Investing.com. Die Marktkapitalisierung von BTC liegt bei rund 1,26 Billionen Dollar. Am 1. Juli war der Kurs kurzzeitig unter 58.000 Dollar gefallen.

Ein RSI von 39 und eine negative MACD-Linie sprechen weiter für die Verkäuferseite laut CoinGape. Auf dem Vier-Stunden-Chart hat sich eine Bärenflagge gebildet, die den Halt über 63.000 Dollar infrage stellt. Ein Schlusskurs darunter könnte einen Rückgang um 4,5 Prozent bis auf 60.345 Dollar öffnen. Drei Schlusskurse darüber wären nötig, um von einer Fortsetzung nach oben zu sprechen. Bislang fehlt dem Markt genau diese Bestätigung.

Bemerkenswert ist, was nicht passiert ist. Die täglichen Liquidationen blieben unter der üblichen Spanne von 400 bis 500 Millionen Dollar, weil im Ausverkauf Ende Juni bereits viele Positionen geräumt wurden. Der Markt trägt weniger Hebel als zuvor, und trotzdem bewegt eine Schlagzeile aus dem Nahen Osten den Bitcoin Kurs um Milliarden. Wer diese Bewegung verfolgt, sieht einen Wert, dessen Richtung außerhalb der Kryptowelt entsteht. Genau hier beginnen Anleger nach Positionen zu suchen, deren nächster Auslöser aus dem Projekt selbst kommt.

Pepeto setzt auf einen eigenen Auslöser statt auf den Bitcoin Kurs

Wochen wie diese zeigen, dass der Zeitpunkt über das Ergebnis entscheidet. Während BTC auf Nachrichten von außen reagiert, bereitet ein anderes Projekt ein Ereignis vor, das es selbst in der Hand hält. Die meisten Anleger hören von einem solchen Vorhaben allerdings erst, wenn die Bewegung längst gelaufen ist.

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk mit eingebauten Funktionen, entwickelt von einem ehemaligen Binance-Experten, der Infrastruktur auf Börsenniveau für einen Token gebaut hat, den der breite Markt noch nicht bemerkt hat. Der Risk Scorer steht hinter jedem Handel und bewertet jeden Vertrag, bevor eine Position geöffnet wird. Er durchsucht Verträge nach Honeypots, Eigentumsfallen und Betrugscode, den oberflächliche Recherche nie findet. Daneben führt PepetoSwap Tauschgeschäfte ohne jede Gebühr aus, sodass jeder eingesetzte Dollar in der Position bleibt statt an Netzwerkkosten zu versickern.

SolidProof nahm das gesamte Vertragswerk vor der ersten Zeichnung auseinander und erteilte die Freigabe erst nach vollständiger Kontrolle, sodass hinter jeder Bewertung eine unabhängig belegte Sicherheitsprüfung steht. Das Token-Angebot von 420 Billionen Stück ist dasselbe, mit dem der Pepe-Mitgründer seinerzeit und ohne ein einziges fertiges Produkt auf einen Marktwert von 11 Milliarden Dollar kam.

Wallets, die den Kurs der Fed und die Gesetzeslage verfolgt haben, brachten im Vorverkauf mehr als 10 Millionen Dollar zusammen und wählten den Einstieg vor der erwarteten Binance-Notierung zu 0,000000188 Dollar. Auf der offiziellen Pepeto-Website kommt weiter Kapital an, während ein großer Teil des Marktes auf ein Signal von außen wartet. Dieser Abstand zwischen denen, die handeln, und denen, die abwarten, entscheidet darüber, wer den möglichen Ertrag mitnimmt.

Fazit

Pepeto gibt Inhabern Netzwerkwerkzeuge, um ohne Kosten zu handeln und jeden Vertrag zu prüfen, bevor Kapital hineingeht. Der ursprüngliche Pepe-Coin stieg vom Vorverkaufspreis auf 11 Milliarden Dollar, und wer damals früh dabei war, erzielte Renditen, die vieles dauerhaft verändert haben. Dasselbe Muster zeichnet sich gerade ab, bevor die Masse es bestätigt. Der Zufluss in diesen Vorverkauf, während der Bitcoin Kurs unter geopolitischem Druck steht, dürfte frühen Pepe-Käufern vertraut vorkommen. Ein Einstieg bedeutet, auf dieses Signal zu reagieren, bevor die erwartete Binance-Notierung bestätigt, was die beteiligten Wallets bereits einschätzen. Wer vorher einsteigt, hält den festen Vorverkaufspreis, danach bestimmt allein der Markt den Kurs.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bewegt den Bitcoin Kurs aktuell?

Den Bitcoin Kurs bewegt derzeit die geopolitische Lage. BTC notiert knapp über 63.000 Dollar nach minus 1,3 Prozent in 24 Stunden, und der RSI liegt bei 39.

Was ist Pepeto und wo findet der Vorverkauf statt?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Netzwerk mit Risk Scorer und PepetoSwap, dessen Vorverkauf über pepetocoin.com läuft. Der feste Kurs und das SolidProof-Audit stehen auf pepetocoin.com bereit.