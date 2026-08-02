ZenaTech treibt sein Drohnengeschäft auf drei Kontinenten voran

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ZenaTech hat mehrere Übernahmeangebote für Unternehmen unterzeichnet, die in den Bereichen Landvermessung und Geodaten-Dienstleistungen tätig sind. Die Zielgesellschaften operieren in den USA, Kanada und Australien. Sollten die geplanten Transaktionen erfolgreich abgeschlossen werden, könnten die Unternehmen in den ersten zwölf Monaten zusammen rund 40 Mio. CAD zum Umsatz beitragen.

Mit den möglichen Akquisitionen möchte ZenaTech seine internationale Präsenz im Bereich Drone-as-a-Service, kurz DaaS, weiter stärken. Zugleich positioniert sich das Unternehmen in einem Markt für Drohnendienstleistungen, der laut den in der Pressemitteilung aufgeführten Prognosen jährlich um mehr als 25% wachsen soll.

Das Technologieunternehmen ist an der Nasdaq, der Frankfurter Wertpapierbörse und der mexikanischen Börse BMV gelistet. Zum Geschäft von ZenaTech gehören unter anderem KI-basierte Drohnenlösungen, DaaS-Dienstleistungen, Enterprise-SaaS sowie Anwendungen im Bereich Quantencomputing.

Die in Aussicht gestellten Umsätze von etwa 40 Mio. CAD basieren auf ungeprüften Finanzdaten der Zielunternehmen sowie auf Schätzungen des Managements. Eine Prüfung durch Wirtschaftsprüfer hat bislang nicht stattgefunden.

Mehr Reichweite, Umsatz und Geodaten-Know-how

Die unterzeichneten Angebote sind für ZenaTech ein weiterer wichtiger Schritt beim Aufbau eines international ausgerichteten DaaS-Geschäfts. Neben zusätzlichen Umsätzen könnten die Übernahmen insbesondere die Kundenbasis vergrößern, die geografische Reichweite ausbauen und die Kompetenzen des Unternehmens im Bereich Geodaten erweitern.

Nach Einschätzung des Managements können die geplanten Akquisitionen die Grundlage für eine skalierbare Plattform schaffen. Über diese Plattform sollen KI-gestützte Lösungen für autonome Drohnen in bereits vorhandene Arbeitsprozesse integriert werden.

ZenaTech verfolgt damit das Ziel, den Ausbau wiederkehrender Erlöse zu beschleunigen und gleichzeitig die eigene Wettbewerbsposition zu festigen. Die geplanten Transaktionen sollen daher nicht ausschließlich neue Umsätze liefern. Sie könnten dem Unternehmen außerdem einen umfassenderen Zugang zu Kunden und Märkten in drei bedeutenden Regionen ermöglichen.

Das Management verweist in diesem Zusammenhang auf ein Umsatzwachstum von 640% im ersten Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Auf dieser Entwicklung aufbauend betrachtet ZenaTech seine Strategie als Basis für nachhaltiges und langfristiges Wachstum. Zusätzlichen Rückenwind sieht das Unternehmen in der zunehmenden Nutzung drohnengestützter Dienstleistungen durch Unternehmen und staatliche Einrichtungen.

Akquisitionen sollen wiederkehrende DaaS-Umsätze fördern

Die vorgesehenen Transaktionen folgen einem einheitlichen strategischen Ansatz. ZenaTech plant, etablierte Unternehmen aus traditionellen Branchen zu übernehmen, deren Prozesse bislang nur in begrenztem Umfang automatisiert sind.

Zu den relevanten Bereichen zählen Landvermessung, die Inspektion von Infrastruktur und Anlagen für erneuerbare Energien sowie die Hochdruckreinigung. Die Strategie konzentriert sich sowohl auf den US-amerikanischen Markt als auch auf ausgewählte internationale Regionen.

Nach einer Übernahme sollen die bestehenden manuellen oder konventionellen Arbeitsabläufe schrittweise in ein Drone-as-a-Service-Modell überführt werden. Damit geht es ZenaTech nicht allein darum, bereits vorhandene Umsätze zu übernehmen. Das Unternehmen beabsichtigt zugleich, Drohnentechnologie und Automatisierung in etablierte Kundenbeziehungen und bestehende betriebliche Strukturen einzubinden.

Das DaaS-Modell ist mit dem bekannten Software-as-a-Service-Prinzip vergleichbar. Die Kunden beziehen jedoch keine Software, sondern vollständig bereitgestellte drohnengestützte Dienstleistungen einschließlich der dabei gewonnenen Daten.

Die Abrechnung kann über wiederkehrende Abonnements oder auf Grundlage der tatsächlichen Nutzung erfolgen. Auf diese Weise verbindet ZenaTech technische Dienstleistungen mit planbaren und regelmäßig wiederkehrenden Einnahmen.

Drohnendienstleistungen ohne eigene Flotte

Für Kunden kann das Modell den Zugang zu modernen Drohnenanwendungen deutlich erleichtern. Sie können Verfahren für Vermessung, Inspektion, Überwachung und Präzisionslandwirtschaft sowie weitere drohnenbasierte Einsatzmöglichkeiten nutzen.

Der Aufbau einer eigenen Drohnenflotte ist dafür nicht notwendig. Auch hohe Anfangsinvestitionen, die Beschäftigung spezialisierter Mitarbeiter und die laufende Wartung der Geräte entfallen. Darüber hinaus reduziert sich ein Teil des regulatorischen Aufwands, der beim eigenständigen Betrieb einer Drohnenflotte entstehen würde.

ZenaTech richtet sein Angebot somit an Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, die auf Drohnendaten zugreifen möchten, ohne selbst die dafür benötigte technische und organisatorische Infrastruktur aufbauen zu müssen.

Das Geschäftsmodell kombiniert spezialisierte Dienstleistungen mit wiederkehrenden Erlösen. Gleichzeitig können übernommene Vermessungs- und Geodatenunternehmen als regionale Plattformen für weitere Anwendungsbereiche genutzt werden.

Auch das Marktumfeld bietet entsprechende Wachstumsaussichten. Fortune Business Insights schätzt den weltweiten Markt für Drohnendienstleistungen im Jahr 2025 auf rund 32 Milliarden US $. Bis zum Jahr 2034 soll das Marktvolumen auf mehr als 261 Milliarden US $ anwachsen.

Wachstumsmarkt bei weiterhin offenem Transaktionsausgang

Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von mehr als 25%. Als wesentlichen Wachstumstreiber nennt die Pressemitteilung die schnelle Verbreitung automatisierter Drohnenlösungen in verschiedenen Branchen.

Zu den bedeutenden Anwendungsgebieten gehören Infrastrukturinspektionen, Vermessungsarbeiten, Landwirtschaft und Logistik. Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen in den Bereichen öffentliche Sicherheit und Verteidigung.

ZenaTechs Übernahmestrategie trifft damit auf einen Markt, in dem Drohnen zunehmend nicht mehr nur als einzelne Geräte, sondern als Bestandteil vollständiger Dienstleistungsprozesse eingesetzt werden.

Die vorgesehenen Übernahmen sind allerdings noch nicht vollzogen. Sämtliche Transaktionen unterliegen den üblichen Abschlussbedingungen. Dazu zählen insbesondere der erfolgreiche Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen sowie die Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen.

ZenaTech betont ausdrücklich, dass derzeit nicht feststeht, ob die geplanten Transaktionen tatsächlich abgeschlossen werden. Die erwarteten Umsatzbeiträge setzen somit voraus, dass die Übernahmen vollzogen werden und sich die Zielunternehmen wie vorgesehen in die bestehende DaaS-Strategie integrieren lassen.

Nach Abschluss der jeweiligen Transaktionen möchte das Unternehmen weitere Informationen veröffentlichen.

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Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com



Quelle:

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-zenatech-inc-zenatech-unterzeichnet-mehrere-angebote-zur-uebernahme-von-unternehmen-fuer-landvermessung-und-geodaten-dienstleistungen-in-den-usa-kanada-und-australien/5208743/

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