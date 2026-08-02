Cardano Kurs heute bei 0,17 Dollar, ADA trotzt dem schwachen Markt

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Der Cardano Kurs liegt bei 0,1706 Dollar und steht binnen 24 Stunden 0,7 Prozent im Plus. Der Gesamtmarkt gab zur gleichen Zeit 2,4 Prozent nach, was ADA zu einem der wenigen stabilen Werte macht. Auf Wochensicht steht ein Zuwachs von gut vier Prozent. Doch reicht Stabilität, wenn ADA weiterhin gut 94 Prozent unter dem Allzeithoch notiert? Große Wallets bauen ihre Bestände seit Wochen aus, während kleinere Halter Positionen abbauen. Genau in dieser Lücke entscheidet sich, was ein Einstieg heute überhaupt noch bringen kann.

Cardano Kurs zwischen starken Netzwerkzahlen und schwacher Bewertung

Der Cardano Kurs bewegt sich aktuell gegen den Trend. Laut CoinGecko kostete ADA am 1. August 0,1706 Dollar, ein Plus von 0,70 Prozent gegenüber dem Vortag und von 4,10 Prozent über sieben Tage. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 6,37 Milliarden Dollar bei etwa 37 Milliarden umlaufenden Token. Das Handelsvolumen sank allerdings um mehr als 20 Prozent auf 293 Millionen Dollar.

Technisch lief zuletzt einiges zusammen. Am 18. Juli aktivierte das Netzwerk den Van-Rossem-Hard-Fork und wechselte von Protokollversion 10 auf Version 11, ohne dass Ausfälle auftraten. Coin Gabbar verweist darauf, dass 77,63 Prozent der Delegierten zustimmten und die Ausführungskosten für Plutus-Verträge sinken. Der Wechsel war zugleich der erste Hard Fork, den die Cardano-Gemeinschaft vollständig über ihre eigene Governance freigab. Das Upgrade bereitet die Dijkstra-Phase vor, in der Ouroboros Leios den Durchsatz laut Simulationen auf 200 bis über 1.000 Transaktionen pro Sekunde heben soll.

Die Wirkung dieser Fortschritte blieb bislang überschaubar. Parallel feierte das Netzwerk sechs Jahre Shelley mit 9,25 Millionen Blöcken über 439 Epochen ohne eine einzige Unterbrechung, und heute sichern 2.882 Poolbetreiber den Betrieb ab. Rund 21,56 Milliarden ADA sind fest im Netzwerk gebunden. Wallets zwischen 100.000 und 100 Millionen ADA haben ihre Bestände auf den höchsten Stand seit 2023 gebracht. Trotzdem hebt all das den Cardano Kurs nur um wenige Prozent. Bei dieser Bewertung braucht eine Verdoppelung ganze Quartale, und deshalb suchen Anleger Einstiege, bei denen die Rechnung völlig anders aussieht.

Was der Cardano Kurs nicht liefert und Pepeto genau dagegen setzt

Kapital, das bei ADA kaum Wirkung entfaltet, sucht sich an anderer Stelle einen Hebel. Große Halter aus dem gesamten Kryptomarkt bewegen sich derzeit sehr schnell in Richtung eines einzigen Vorverkaufs. Erfahrene Adressen und große Käufer sichern sich Plätze, bevor der Zugang mit dem bestätigten Binance-Listing dauerhaft schließt. Einsätze dieser Klasse stehen für langfristigen Glauben, und Pepeto ist zu dem Namen geworden, der in jeder Debatte über den nächsten großen Einstieg immer wieder fällt.

Wenn Wallets dieser Größe vor einem Börsendebüt zugreifen, endet das Muster selten leise, und das Gewicht des eintretenden Geldes deutet auf eine deutliche Bewegung nach dem Listing hin. Auch private Anleger drängen nach und wollen ihre Token zum Einstiegspreis von 0,000000188 Dollar halten, bevor dieser Wert Geschichte ist. Geld folgt Geld. Jede frische Runde füllt sich rascher als die davor, und Anleger sichern Positionen, solange der Listing-Preis unbekannt bleibt. Diese wachsende Nachfrage bereitet den Boden für eine kräftige Bewegung, sobald das erste Orderbuch öffnet.

Hinter dem Token steht keine Ankündigung, sondern eine laufende Börse. Eine Cross-Chain-Bridge überträgt Werte kostenlos zwischen Netzwerken, und ein Risk Scorer prüft Verträge, bevor Geld hineinfließt, sodass eintretendes Kapital tatsächlich geschützt bleibt. Den Aufbau verantwortet ein ehemaliger Binance-Experte. Bevor der Vorverkauf startete, nahm SolidProof jeden einzelnen Vertrag auseinander und bestätigte die Sicherheit des gesamten Programmcodes.

Beginnt der Handel, endet der Zugang zum Vorverkauf endgültig, und der gestaute Bedarf könnte den Preis spürbar nach oben treiben. Ein Betrag von mehr als 10 Millionen Dollar, zusammengetragen in einem ängstlichen Markt, sagt genug darüber aus, wo Überzeugung derzeit sitzt. Für die Zeit nach dem Listing projizieren Analysten das Hundert- bis Dreihundertfache, eine Größenordnung, die ADA in diesem Zyklus nicht erreichen dürfte.

Fazit

Der Cardano Kurs kommt trotz starker Netzwerkzahlen kaum aus seiner Spanne heraus. Wale sammeln, das Upgrade läuft, und ADA bleibt trotzdem weit von früheren Niveaus entfernt. Der ursprüngliche Pepe-Coin erreichte ohne ein einziges fertiges Produkt 11 Milliarden Dollar, und hinter Pepeto stehen heute funktionierende Werkzeuge. Wer diese Rechnung annimmt, handelt, bevor die Masse dieselbe Zahl entdeckt. ADA bietet eine Erholung, die sich in Jahren misst, während ein einziges Listing-Ereignis die gesamte Rechnung neu ordnen kann. Über genau diesen Unterschied entscheidet der Einstieg vor dem Handelsstart.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie entwickelt sich der Cardano Kurs im August 2026?

Der Cardano Kurs liegt bei 0,1706 Dollar und damit 0,7 Prozent im Plus, auf Wochensicht sind es gut vier Prozent. Der Van-Rossem-Hard-Fork und die Arbeit an Ouroboros Leios bleiben die wichtigsten Treiber.

Warum schauen Anleger neben ADA auf Pepeto?

Pepeto sammelte mehr als 10 Millionen Dollar ein, und SolidProof hat jeden Vertrag geprüft. Der Vorverkauf läuft über die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.