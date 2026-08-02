Struktur schlägt Panik. Und zwar immer. Stefan Sommer folgt keinen Bauchgefühlen - er folgt den Megatrends. Konsequent, diszipliniert, mit vollem Hebel. Und die Zahlen zeigen: Das funktioniert.Peter Lynch, einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten, lebte nach einem einfachen Prinzip: "Invest in what you know." Wer die Welt um sich herum aufmerksam beobachtet - welche Produkte boomen, welche Technologien sich durchsetzen -, erkennt vielversprechende Investmentideen manchmal früher als der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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