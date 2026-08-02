Microsoft und Amazon haben mit ihren Zahlen die wichtigste Botschaft der Berichtssaison geliefert: Der Cloud- und KI-Boom läuft weiter. Nach dem Capex-Schock bei Alphabet war die Nervosität groß. Doch Microsoft und Amazon zeigen, dass hohe Investitionen kein Problem sein müssen, wenn Wachstum, Margen und Nachfrage stimmen.• Microsoft überzeugt mit starkem Azure-Wachstum und hoher Planbarkeit.• Amazon überrascht mit der stärksten AWS-Dynamik seit 18 Quartalen.• Beide Aktien bleiben zentrale Gewinner ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär