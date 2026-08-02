XRP Kurs hält 1,06 Dollar, während Bitcoin ETFs 265 Millionen Dollar verlieren

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Der XRP Kurs notiert am 1. August bei 1,06 Dollar und hat seit dem Vortag rund 1,5 Prozent abgegeben. Zum Hoch von 3,65 Dollar, erreicht im Juli 2025, fehlen damit weiterhin rund 71 Prozent. Bemerkenswert ist aber nicht diese kleine Bewegung, sondern das, was sich daneben in den Fondsdaten abspielte. Am 31. Juli zogen Anleger 265 Millionen Dollar aus den amerikanischen Bitcoin-ETFs ab, während die XRP-Produkte 7,69 Millionen Dollar einsammelten. Institutionelles Geld verlässt also den Marktführer und kauft ausgerechnet den Nachzügler. Was sehen diese Käufer, das der Chart noch nicht zeigt?

XRP Kurs bleibt schwach, doch 7,69 Millionen Dollar fließen in die ETFs

Laut CoinMarketCap liegt XRP bei 1,06 Dollar, ein Tagesminus von 1,46 Prozent, bei einem Handelsvolumen von rund einer Milliarde Dollar. Die Bewertung liegt bei 66,6 Milliarden Dollar, Rang sechs im Markt. Auf Wochensicht summiert sich der Rückgang auf gut drei Prozent.

Die Fondsdaten erzählen eine andere Geschichte. Am 31. Juli verbuchten die Spot-ETFs auf Bitcoin einen Nettoabfluss von 265 Millionen Dollar, davon allein 122,66 Millionen bei BlackRock. Die XRP-Produkte nahmen im selben Zeitraum 7,24 Millionen Token auf, umgerechnet 7,69 Millionen Dollar. Seit dem Start summieren sich die Zuflüsse damit auf rund 1,51 Milliarden Dollar. Laut CoinDesk beendete der breite Kryptomarkt den Juli dennoch mit dem stärksten Monatsgewinn seit einem Jahr. Der XRP Kurs profitierte davon bisher am wenigsten.

Genau hier liegt das Problem für den XRP Kurs. Standard Chartered rechnet mit bis zu acht Milliarden Dollar an frischem ETF-Geld, sollte der CLARITY Act den Senat passieren. Bis zur Sommerpause bleiben dafür nur wenige Tage. Selbst das Kursziel von 2,80 Dollar bedeutet bei 66 Milliarden Dollar Bewertung rund das 2,6-Fache, und der Weg dahin misst sich in Quartalen. Die Größe des Netzwerks begrenzt, was prozentual überhaupt möglich ist. Genau diese Obergrenze fehlt dort, wo noch kein Börsenkurs existiert.

Pepeto und die Rechnung, die der XRP Kurs nicht mehr hergibt

Auffällig ist in diesem Zyklus nicht ein gelisteter Token, sondern ein Presale, der etwas bietet, was ein offener Handelsplatz nicht liefern kann. Der Einstiegspreis steht fest, bevor das Listing alles verändert. Pepeto hat diese Stellung erreicht, weil der Presale Käufer zu einem festgelegten Kurs bindet, während das Binance-Listing näher rückt und der übrige Markt um Einstiege kämpft, die immer teurer werden. Wer heute kauft, kennt seinen Einstandspreis, während der Rest des Marktes um Kurse ringt, die sich mit jedem Tag verschieben.

PepetoSwap wickelt Handel ohne Gebühren ab, sodass jeder Dollar innerhalb der Plattform arbeiten bleibt. Die Cross-Chain-Brücke bewegt Token kostenfrei zwischen Netzwerken, damit Kapital nie auf der falschen Kette festsitzt. Der Mitgründer des originalen Pepe-Coins führte jenes Projekt ohne ein einziges Produkt in den Milliardenbereich. Pepeto bringt dagegen eine vollständige Handelsplattform mit Werkzeugen mit, die Pepe nie hatte.

In Positionen zu 0,000000188 Dollar flossen bereits mehr als 10 Millionen Dollar. Diese Zahl markiert die Linie zwischen einer geplanten Position und dem Hinterherlaufen, sobald die Tür offen steht. Der gesamte Code der Plattform wurde von SolidProof geprüft und freigegeben, bevor der erste Dollar in den Presale floss. Alle Angaben dazu stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.

Analysten halten ein Vielfaches von 100 oder mehr für möglich, sobald der Handel startet, was aus 1.000 Dollar rechnerisch 100.000 Dollar machen würde. Gemeint sind jene Wallets, die schon während dieses Zyklus handelten, bevor die Menge bestätigte, was das Kapital längst gezeigt hatte. Die laufende Stufe erlaubt es, den Platz zu sichern, bevor die öffentliche Nachfrage alles neu setzt. Mit dem Listing kippt das Bild vom festen Einstieg in ein offenes Rennen, in dem späte Wallets mehr zahlen als jene, die bereits drin sind. Danach ist dieser Preis dauerhaft verschwunden.

Fazit

Der XRP Kurs bestätigt mit 1,06 Dollar und 66 Milliarden Dollar Bewertung, dass Zuflüsse zurückkommen, doch die Größe deckelt, wie viel Prozent daraus noch werden können. Der originale Pepe stieg von seinem Presale-Preis, und wer damals früh handelte, erzielte die größten Gewinne seines Lebens. Pepeto entsteht aus derselben Handschrift, mit einer geprüften Plattform und einem erwarteten Binance-Listing. Der Einstieg über die offizielle Pepeto-Website ist der Weg, auf dasselbe Signal zu reagieren, bevor die Menge eintrifft. Wer dieses Fenster verpasst, trägt womöglich das größte Bedauern dieses Zyklus.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum fällt der XRP Kurs trotz steigender ETF Zuflüsse?

Der XRP Kurs fällt, weil 7,69 Millionen Dollar zu wenig sind, um ein Netzwerk von 66 Milliarden Dollar zu bewegen. Entscheidend bleibt, ob der Senat den CLARITY Act vor der Sommerpause aufruft.

Was macht den Pepeto Presale für XRP Anleger interessant?

Pepeto verbindet einen festen Presale-Preis mit einem erwarteten Binance-Listing und einer von SolidProof geprüften Plattform. Der Zugang ist pepetocoin.com, jede andere Adresse als pepetocoin.com gehört nicht dazu.