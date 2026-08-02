München (ots) -Über 28 % der syrischen Bevölkerung, die humanitäre Hilfe benötigen, haben eine Behinderung. Dies ergibt ein Bericht der Hilfsorganisation von Handicap International (HI). Die Menschen mit Behinderung werden weitgehend von Wiederaufbauprogrammen ausgeschlossen, da Krankenhäuser oder Schulen nicht barrierefrei aufgebaut werden. Zudem ist die medizinische Versorgung in Syrien stark eingeschränkt. Hunderte Kinder sind jährlich Opfer von Minen und Blindgängern.Ergebnisse der Untersuchungen von Handicap International:Das syrische Gesundheitssystem ist stark eingeschränkt- Nur 57 % der Krankenhäuser sind voll funktionsfähig.- Über die Hälfte bis zwei Drittel des syrischen Gesundheitspersonals hat das Land verlassen.- Reha-Spezialist*innen wie Physiotherapeut*innen, Prothesentechniker*innen oder Ergotherapeut*innen sind außerhalb der Großstädte kaum vorhanden.Tausende Opfer durch Minen und Blindgänger - Millionen gefährdet- Syrien verzeichnete 2024 die zweithöchste Zahl an Opfern durch Explosivwaffen weltweit.- Zwischen Dezember 2024 und Mai 2026 wurden 2.288 Opfer registriert: 808 Tote und 1.477 Verletzte, darunter 834 Kinder.- 14,1 Millionen Syrier*innen sind durch Explosivwaffenreste gefährdet. Die Opferzahlen verdreifachten sich 2025 im Vergleich zu den Vorjahren.Bildung: Kinder mit Behinderungen von Schulbesuch oftmals ausgeschlossen- Syriens Schulen wurden nicht barrierefrei gebaut.- Jahrelange Konflikte und die Zerstörung der Schulen haben den Zugang weiter verschlechtert.- Nur 41 % der von HI untersuchten Schulen entsprachen den Mindeststandards für Barrierefreiheit.- 10 von 11 Zentren hatten keine angepassten Toiletten.- Lehrerfortbildungen zu inklusiver Bildung gibt es nicht.- Über 60 % der schulpflichtigen Kinder mit schweren Behinderungen haben noch nie eine Schule besucht- Über 8.000 Schulen (ca. 30 % der Gesamtzahl) sind nicht funktionsfähigFolgende Interviewpartnerinnen stehen Ihnen zur Verfügung:Danila Zizi: Landesleiterin von Handicap International in SyrienNoor Bimbashi, Expertin für politische Arbeit bei Handicap International SyrienLesen Sie hier den vollständigen BerichtLesen Sie hier den Bericht über den sechsjährigen Mahmoud, der nach der Rückkehr in sein Dorf östlich von Deir ez-Zor eine Metallkugel in die Hand nahm. Es war aber kein Ball, sondern die Submunition einer Streubombe. Sie explodierte und riss ihm die rechte Hand ab. Auch sein rechtes Bein wurde schwer verletzt.Über Handicap International e.V.Handicap International / Humanity & Inclusion (HI) ist eine gemeinnützige Organisation für Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die in rund 60 Ländern aktiv ist. Wir setzen uns für eine solidarische und inklusive Welt ein. Wir verbessern langfristig die Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung und unterstützen diejenigen, die besonderen Schutz benötigen. Außerdem arbeiten wir für eine Welt ohne Minen und Streubomben sowie für den Schutz der Zivilbevölkerung im Krieg. HI ist Co-Preisträgerin des Friedensnobelpreises von 1997. Handicap International e.V. ist der deutsche Verein von HI.Pressekontakt:Huberta von RoedernLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMail: h.vonroedern@hi.orgMobil: +49 151 73 02 32 06www.handicap-international.deOriginal-Content von: Handicap International e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16206/6325596