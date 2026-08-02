Steigende Energiepreise, höhere Anleiherenditen und milliardenschwere Investitionen in Künstliche Intelligenz prägen die laufende Berichtssaison: Worauf es in den kommenden Wochen ankommt.Für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, stehen die Märkte damit vor einer entscheidenden Bewährungsprobe. Im Interview mit wallstreetONLINE TV erklärt Stephan, dass die Unternehmen aus dem KI-Umfeld im ersten Halbjahr die größten Gewinner gewesen seien. Inzwischen nähmen die Zweifel jedoch zu, ob die enormen Investitionen der Hyperscaler in Rechenzentren dauerhaft hohe Gewinne rechtfertigen. Die hohen Aktienbewertungen hält er für vertretbar. Die …
Enthaltene Werte: DE0008469XXX,US78378X1XXX,2455711Den vollständigen Artikel lesen
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