Ethereum Kurs fällt unter 1.870 Dollar trotz Dreimonatshoch gegen Bitcoin

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Der Ethereum Kurs liegt am 1. August bei etwa 1.864 Dollar, rund drei Prozent tiefer bei 9,3 Milliarden Dollar Volumen. Im selben Zeitraum kletterte das Kursverhältnis zwischen ETH und BTC auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Beide Meldungen widersprechen sich nur scheinbar, denn während Ethereum gegenüber Bitcoin gewinnt, verlieren die kleineren Token weiter an Anteil. Im gesamten Juli war Ethereum der stärkste Wert unter den großen Kryptowährungen, und dennoch endet der Monat mit einem Rückschlag. Was bedeutet dieses Bild für Anleger in den kommenden Wochen? Die Antwort liegt darin, wohin das Kapital fließt und wo nicht.

Ethereum Kurs gewinnt gegen Bitcoin und verliert gegen den Dollar

Der Ethereum Kurs notiert am 1. August laut CoinGecko bei 1.863,95 Dollar und damit 2,9 Prozent tiefer als vor 24 Stunden. Vor einem Tag stand ETH noch bei knapp 1.922 Dollar. Auch Bitcoin, XRP und Dogecoin gaben bis zu zwei Prozent nach. Bitcoin hielt sich dabei knapp über der Marke von 63.000 Dollar. Auslöser waren Gewinnmitnahmen zum Monatsende und ein festerer Dollar. Damit gab ETH einen Teil der Gewinne ab, die der Kurs im Juli aufgebaut hatte. Institutionelle Käufer stützen den Markt dennoch, denn BitMine und Arthur Hayes stockten ihre ETH-Bestände im Juli weiter auf.

Trotz des schwachen Tages steht ETH gegenüber Bitcoin so gut da wie seit drei Monaten nicht. Das Verhältnis von ETH zu BTC überschritt in dieser Woche kurz die Marke von 0,030, wie BeInCrypto berichtet. Aktuell liegt es bei 0,02963 und damit rund 10,5 Prozent höher als vor einem Monat. Der Anteil von Ethereum am Gesamtmarkt stieg auf 10,5 Prozent, während die Dominanz von Bitcoin bei etwa 58,7 Prozent liegt. Die Gruppe aller übrigen Token fiel dagegen auf 30,8 Prozent und verlor allein im vergangenen Monat 2,2 Prozentpunkte.

Auf Jahressicht steht das Paar dennoch 12,6 Prozent im Minus. Das Kapital sammelt sich damit in den beiden größten Werten, statt in die Breite zu fließen. Tom Lee von BitMine wertet das steigende Verhältnis trotz sinkender Chancen für den Clarity Act als Zeichen eines stärkeren Marktes. Für den durchschnittlichen Token außerhalb der beiden Größten sagt diese Bewegung jedoch wenig aus. Der Abgabedruck bei kleineren Token lief bis Mitte Juni 15 Monate lang. Wer in diesem Umfeld ein Vielfaches sucht, muss dort ansetzen, wo der Preis noch nicht von Milliarden getragen wird.

Was der Ethereum Kurs nicht mehr hergibt und Pepeto möglich macht

Dieselbe Konzentration, die BitMine und andere große Adressen zu Ethereum treibt, macht frühe Presale-Einstiege wertvoll. Der Ethereum Kurs mag drehen, doch Pepeto sammelt bereits das Kapital ein, das sich vor der öffentlichen Stimmung bewegt. Dass mehr als 10 Millionen Dollar zusammengekommen sind, während der Angstindex bei 18 stand, zeigt, dass ernsthafte Wallets längst investiert sind und neue Eingänge weiter zunehmen.

Die eigene Börse wickelt Trades kostenlos ab und unterstützt Übertragungen zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana. Die Bridge bewegt Token über ein System, das sie bei der Ankunft neu erzeugt, wodurch die Gasgebühren wegfallen, die kleinere Einstiege über drei Netzwerke hinweg auffressen. PepetoSwap nimmt bei keinem Tausch etwas ein, während Uniswap und PancakeSwap 0,3 Prozent je Trade berechnen, sodass von der ersten Transaktion an mehr im Depot bleibt. Der Preis im Presale liegt bei 0,000000188 Dollar und existiert nur noch bis zur Notierung.

Hinter den Produkten steht der Architekt des originalen Pepe-Coins, der Pepeto heute gemeinsam mit einem ehemaligen Binance-Experten führt. Diese Verbindung aus Meme-Coin-Geschichte und Börsenwissen trägt derzeit kein anderer Presale. SolidProof prüfte jeden einzelnen Vertrag, bevor der erste Dollar in den Presale floss, sodass die Freigabe des Codes vor jeder Einzahlung vorlag. Die näher rückende Binance-Notierung setzt dem Einstieg eine harte Frist, die mit jedem Tag kleiner wird.

Für alle, die den Markt verfolgen und wissen wollen, wo der nächste Ausbruch beginnt, verbindet Pepeto laufende Produkte, ein geprüftes Team und den Countdown bis zur Notierung. Genau diese Kombination trennt das Projekt im Jahr 2026 von allem anderen im Markt. Welcher Einstieg diesen Zyklus anführt, beantwortet das bereits geflossene Kapital deutlicher als jede Vorhersage. Wer heute einsteigt, zahlt einen Kurs, den es nach dem Start des Handels nicht mehr gibt.

Fazit

Der Ethereum Kurs zeigt Erholungsziele über 2.000 Dollar, doch Pepeto rechnet anders und startet bei einem Bruchteil eines Cents. Der originale Pepe-Coin erreichte Milliardenwerte mit 420 Billionen Token ganz ohne Produkt. Pepeto teilt diese Menge und Herkunft und stellt eine vollständige Börse daneben, sodass das, was ohne Produkte möglich war, zur Ausgangslinie funktionierender Werkzeuge werden könnte. Der Abstand zwischen beiden Rechnungen wächst mit jedem Tag, der bis zum Handelsstart vergeht. Die offizielle Pepeto-Website zeigt einen Zufluss, der wenig Raum für Zögern lässt. Wer heute zum Presale-Preis kauft, kann die Rendite mitnehmen, die der Handelsstart erst sichtbar macht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie steht der Ethereum Kurs aktuell?

Der Ethereum Kurs steht bei rund 1.864 Dollar, ein Minus von 2,9 Prozent gegenüber dem Vortag. Gegenüber Bitcoin erreichte ETH mit 0,02963 den höchsten Wert seit drei Monaten.

Was macht Pepeto für Ethereum-Anleger interessant?

Pepeto verbindet eine fertige Börse mit einem Presale, der mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat und von SolidProof geprüft wurde. Die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com bildet den Fortschritt ab, und wer selbst nachsehen will, findet jede Angabe auf pepetocoin.com.