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Der Bitcoin Kurs fiel am Freitag unter 63.000 Dollar, während Angreifer in 41 Minuten Bitcoin im Wert von rund 70 Millionen Dollar aus 1.196 Hardware-Wallets abzogen. Die Spot ETFs verloren am selben Tag 265 Millionen Dollar, obwohl eine Sitzung davor 233 Millionen Dollar in dieselben Produkte geflossen waren. Selbstverwahrung galt lange als der sicherste Weg, Bitcoin überhaupt zu halten. Wie schwer wiegt ein Angriff, der nie ein einziges Gerät berührt hat? Für Halter, die ihre Coins selbst verwahren, verschiebt dieser Freitag mehr als nur einen Kurs. Die kommenden Tage entscheiden über den weiteren Sommer.

Bitcoin Kurs reagiert auf 70 Millionen Dollar aus geleerten Cold Wallets

Der Angriff traf ausgerechnet Halter, die ihre Schlüssel selbst verwahrten. Ein Fehler in der Firmware bestimmter Coldcard-Geräte erzeugte Wiederherstellungsphrasen mit zu wenig Zufall, sodass Angreifer die privaten Schlüssel berechnen konnten, ohne ein Gerät jemals in der Hand zu halten. Laut Bitcoin Magazine wurden zunächst 594 BTC im Wert von etwa 38 Millionen Dollar aus rund 500 Wallets abgezogen. Spätere Auswertungen erhöhten die Summe auf mehr als 1.000 BTC. Der Fehler stammt aus einem Firmware-Update vom März 2021.

Der Bitcoin Kurs notiert nach dem Vorfall bei etwa 63.022 Dollar und verlor binnen eines Tages knapp drei Prozent. Laut The Coin Republic flossen am 31. Juli 265,37 Millionen Dollar aus den Spot ETFs ab, angeführt von BlackRock mit 122,66 Millionen Dollar. Eine Sitzung davor hatten dieselben Produkte noch 233,15 Millionen Dollar aufgenommen. Der gesamte Juli schloss trotzdem mit einem Nettoplus von 172 Millionen Dollar.

Sicherheitsforscher ordnen den Vorfall in ein größeres Muster ein. Die meisten Verluste des laufenden Jahres entstanden nicht durch fehlerhafte Verträge, sondern durch kompromittierte Schlüssel und Fehler im Betrieb. Beobachter erwarten deshalb, dass ein Teil des Kapitals in regulierte Verwahrung und in geprüfte Strukturen wandert. Kurzfristig bedeutet das Druck auf den Bitcoin Kurs, mittelfristig eine klare Verschiebung der Prioritäten. Wer jetzt kauft, fragt zuerst, wer den Programmcode geprüft hat und ob das Ergebnis öffentlich einsehbar ist. Die Frage lautet nun, wo geprüfter Code und ein früher Einstieg zusammenfallen.

Bitcoin Kurs, geprüfte Verträge und der Vorverkauf von Pepeto

Genau dort liegt ein Vorverkauf, der beides zusammenbringt. Der Einstieg bleibt bei 0,000000188 Dollar fixiert, während das Listing an einer großen Börse schnell näher rückt. Der Preis bleibt bis dahin unverändert, gleich wie viel Kapital noch dazukommt. Damit steht jede Wallet, die vorher gekauft hat, vor der Menge, die erst am Handelsstart erscheint.

Eine fertig gebaute Handelsplattform trägt jede dieser Zahlen. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token ohne jede Gebühr zwischen den Netzwerken, sodass das Kapital vollständig ankommt, statt bei jedem Wechsel ein Stück zu verlieren. PepetoSwap führt Trades über mehrere Chains ohne Gebühren aus, und die Beträge, die andere Plattformen still von jedem Tausch einbehalten, bleiben in der Wallet des Halters. Jeder einzelne Vertrag dieser Plattform wurde vor dem Start des Vorverkaufs von SolidProof geprüft und freigegeben, was genau das Risiko beseitigt, das große Wallets sonst von frühen Einstiegen fernhält.

Der Entwickler, der den originalen Pepe-Coin erschaffen hat, brachte diesen ohne ein einziges Produkt auf einen Marktwert von elf Milliarden Dollar. Pepeto tritt mit derselben Ausgangslage an, nur mit einer laufenden Plattform dahinter. Eingesammelt wurden mehr als 10 Millionen Dollar in einem Markt, der fast alles andere abgestraft hat, und solches Kapital trennt echte Nachfrage von Lärm. Analysten sehen nach dem Handelsstart ein Vielfaches von 100 bis 300, und bereits das untere Ende dieser Schätzung würde aus 500 Dollar 50.000 Dollar machen.

Der Vorverkaufspreis verschwindet dauerhaft, sobald das Listing beginnt. Ab diesem Punkt bestimmt der offene Markt den Kurs, und der Abstand zwischen einem Kauf heute und einem Kauf danach wächst mit jedem Tag.

Fazit

Der Bitcoin Kurs zeigt nach diesem Vorfall vor allem eines. Vertrauen entsteht dort, wo Code geprüft ist und der Einstieg noch offen steht. Bei einer Marktkapitalisierung jenseits einer Billion Dollar bewegt sich BTC nur in kleinen Schritten, während ein Vorverkauf auf einem völlig anderen Niveau beginnt. Wer 2011 für einen Dollar kaufte, machte aus 500 Dollar bis zum Hoch von 2025 rund 63 Millionen Dollar, und ein solches Fenster öffnet sich pro Einstieg nur einmal. Wenige Stunden Vorsprung trennen bei Pepeto die Halter von den Zuschauern.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum ist der Bitcoin Kurs heute gefallen?

Der Bitcoin Kurs verlor rund drei Prozent auf etwa 63.022 Dollar. Auslöser waren ein Diebstahl von rund 70 Millionen Dollar aus Coldcard-Wallets und Abflüsse von 265 Millionen Dollar aus den Spot ETFs.

Was macht den Pepeto-Vorverkauf für BTC-Halter interessant?

Pepeto verbindet einen festen Vorverkaufspreis mit einer von SolidProof geprüften Plattform. Auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com steht der eingesammelte Betrag bei mehr als 10 Millionen Dollar.