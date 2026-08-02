Viele Beiträge über Karrieretipps oder Erfolgsgeschichten sind längst nicht mehr von einem Menschen geschrieben. Eine neue Meldefunktion soll dabei helfen, diese Texte zuverlässiger herauszufiltern. Die Karriereplattform Linkedin führt eine neue Funktion ein, mit der Nutzer:innen Beiträge melden können, die ihrer Meinung nach mit KI erstellt wurden. Hari Srinivasan, leitender Produktmanager bei Linkedin, kündigte die Funktion in einem eigenen Beitrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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