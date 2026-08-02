Ethereum Prognose August 2026 nach drei Verlustquartalen und 337 Millionen ETF-Zuflüssen

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Ethereum hat die 1.900-Dollar-Marke nach dem Fed-Entscheid zurückerobert und notiert am 1. August bei rund 1.880 Dollar. Gleichzeitig stehen drei aufeinanderfolgende Verlustquartale in den Büchern, eine historische Premiere für die zweitgrößte Kryptowährung. Im Juli flossen 337 Millionen Dollar in die US-Spot-ETFs, doch der Kurs verharrt 62 Prozent unter dem Allzeithoch von 4.953 Dollar. Citi kürzte das Kursziel auf 2.240 Dollar. Die Ethereum Prognose spaltet Analysten in zwei Lager, und die kommenden Wochen könnten über die Richtung des gesamten Zyklus entscheiden.

Ethereum Prognose nach dem Fed-Entscheid und historischen ETF-Zuflüssen

Der ETH-Kurs kletterte nach dem Zinsentscheid am 30. Juli über 1.916 Dollar und hielt sich zum Wochenwechsel bei rund 1.880 Dollar laut CoinGecko. Drei Quartale in Folge schloss Ethereum im Minus, mit Rückgängen von 28, 29 und 25 Prozent nach Daten von CoinGlass. Diese Serie hat es in der Geschichte der Kryptowährung noch nie gegeben. Der Fear and Greed Index zeigt mit 29 Punkten weiterhin Angst im gesamten Markt an, obwohl 67 Prozent der letzten 30 Handelstage grün ausfielen.

Die US-Spot-ETFs sammelten im Juli Nettozuflüsse von 337,74 Millionen Dollar und übertrafen damit zeitweise sogar die Bitcoin-ETFs laut Wallstreet-Online. Am Freitag zogen Anleger allerdings 70,62 Millionen Dollar wieder ab und beendeten eine Serie von fünf Zuflusstagen. BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes kaufte seit dem 15. Juli insgesamt 7.213 ETH im Wert von 13,87 Millionen Dollar zu einem Durchschnittspreis von 1.923 Dollar. Am 31. Juli bewegte ein Wal 40.000 ETH im Wert von 76,6 Millionen Dollar in eine neue Wallet, doch der Kurs reagierte kaum.

Citi senkte das Kursziel am 1. Juli auf 2.240 Dollar, während Standard Chartered an 4.000 Dollar bis Jahresende festhält. Das Glamsterdam-Upgrade verschob die Ethereum Foundation offiziell auf das dritte Quartal 2026, und damit rückt der wichtigste technische Katalysator weiter in die Ferne. Changelly sieht die August-Spanne zwischen 1.831 und 1.962 Dollar. Im bullischen Szenario wäre ein Anstieg auf 4.000 Dollar denkbar, doch von 1.880 Dollar aus entspricht das einem Plus von 2,1-fach. Für Anleger mit dem Ziel echter Multiplikatoren könnte die Antwort außerhalb der ETH-Rallye liegen.

Pepeto und die Ethereum Prognose im Vergleich der Ertragschancen

Während ETH-Halter auf das Glamsterdam-Upgrade und steigende ETF-Zuflüsse warten, hat sich ein Presale-Projekt in genau dieser Angstphase von der Marktstimmung abgekoppelt. Die Cross-Chain Bridge von Pepeto bewegt Tokens zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren und löst damit ein Problem, das bei großen Netzwerken regelmäßig Rendite auffrisst. Genau diese Infrastruktur fehlt Anlegern, die Kapital zwischen verschiedenen Chains verschieben und dabei keine Verluste hinnehmen wollen.

Der Risk Scorer prüft Verträge, bevor Kapital sie berührt, sodass Käufer die Sicherheit ihrer Position kennen, bevor sie investieren. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start des Vorverkaufs geprüft und freigegeben, sodass jeder investierte Dollar auf verifizierter Infrastruktur liegt. Trotz der Marktangst sind in den Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar geflossen, und der Fear and Greed Index signalisierte für den gesamten Kryptomarkt extreme Angst.

Hinter dem Projekt steht der Entwickler, der den originalen Pepe-Coin aufgebaut und zu einer Bewertung von 11 Milliarden Dollar geführt hat, ohne ein einziges Produkt zu liefern. Ein ehemaliger Binance-Experte bringt die Listing-Strategie mit, die anderen Presale-Teams fehlt. Der Vorverkaufspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und Analysten rechnen mit Vervielfachungen, wenn das erwartete Listing auch nur einen Bruchteil des früheren Pepe-Höchstkurses erreicht.

Die Ethereum Prognose zeichnet einen Weg zu 4.000 Dollar, doch von 1.880 Dollar aus sind das bestenfalls 2,1-fach. Der Vorverkaufspreis von Pepeto eröffnet eine andere Rechnung, weil der Sprung vom Presale zum Listing-Kurs die Rendite erzeugt, die ein großer Token nicht mehr hergeben kann. Die Wallets, die in der Angstphase eingestiegen sind, haben diese Rechnung bereits gemacht.

Fazit

Der ETH-Markt sendet widersprüchliche Signale. Wale kaufen, während der Kurs stagniert, und ETF-Gelder fließen, ohne den Widerstand bei 1.944 Dollar zu brechen. Die Ethereum Prognose für 2026 bewegt sich zwischen 2.240 und 4.000 Dollar, und selbst im besten Fall bleibt der Ertrag für Neueinsteiger auf ein Doppeltes begrenzt. Das Vorverkaufsfenster bei Pepeto könnte durch das bevorstehende Listing Vervielfachungen ermöglichen, die ETH bei seiner Marktkapitalisierung nicht mehr liefern kann. Sobald das Listing erfolgt, verschwindet der heutige Einstiegspreis dauerhaft vom Markt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für August 2026?

Analysten sehen ETH im August zwischen 1.831 und 1.962 Dollar. Standard Chartered hält an 4.000 Dollar fest, Citi senkte auf 2.240 Dollar. Das Glamsterdam-Upgrade im dritten Quartal gilt als wichtigster Katalysator.

Was ist Pepeto und warum zieht der Vorverkauf Kapital an?

Pepeto ist ein Meme-Coin-Projekt mit Cross-Chain Bridge und Risk Scorer, das von SolidProof geprüft wurde. Der Vorverkauf hat mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt. Weitere Informationen und den aktuellen Stand finden Sie auf der offiziellen Website pepetocoin.com.