DAX: ALLZEITHOCH wieder im Blick! - Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 32 - 2026)

Der deutsche Leitindex zeigt sich zum Start in die Kalenderwoche 32 wieder von seiner starken Seite. Nach drei Verlustwochen in Folge konnte der DAX aktuell deutliche Gewinne verbuchen und klopft erneut an seinem Allzeithoch an. Wie nachhaltig ist diese Bewegung und welche Marken sind für die kommende Woche entscheidend? Unsere aktuelle DAX Prognose liefert die Antworten.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) DAX Aktuell: Der Index schließt die Handelswoche bei 25.650 Punkten ab - knapp unter dem aktuellen Allzeithoch.

Chartbild: Sowohl im Tages- als auch im 4H-Chart dominiert ein bullisches Signal , solange der Kurs über dem SMA20 notiert.

Fundamentales Umfeld: Der ifo-Index stieg leicht auf 86,6 Punkte. Anhaltender Inflationsdruck (Deutschland: 2,8 - USA: 3,5 - und geopolitische Unsicherheiten (Ölpreis - Hormuz) sind zu beobachten!

DAX Prognose KW 32: Leicht bullische Tendenz (Seitwärts - Aufwärts) mit einer Chance von 55 - für das Bull-Szenario gegenüber 45 - für das Bear-Szenario.

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