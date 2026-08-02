70 Prozent der europäischen Cloud-Infrastruktur liegen in den Händen von drei US-Konzernen. Claudia Alsdorf, Geschäftsführerin Business Development bei Schwarz Digits, erklärt bei t3n Arbeit in Progress, welche Lösungen Schwarz Digits im Wettbewerb wählt und wie die zukünftige Zusammenarbeit mit den USA aussehen kann. Claudia Alsdorf kennt US-Firmen gut. Bevor sie bei Schwarz Digits die Geschäftsführung für Business Development übernahm, arbeitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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