"Investiere niemals auf Basis einer Story von Seite 1 - das ist der effiziente Markt. Investiere auf Basis einer Story auf Seite 16 - die auf dem Weg zur Seite 1 ist". So lautet der Rat von Don Coxe und der hat es wirklich in sich!
Die Schlagzeilen werden von Inflation, Kriegen, hohen Energiepreisen, Lieferkettenstörungen, Hungersnöten, Katastrophen oder Pandemien bestimmt und sie alle haben enormen Einfluss auf Bürger, Wirtschaft, Unternehmen und Aktienkurse. Allerdings zeigen sich die Auswirkungen bei den Aktienkursen oft sofort und immer mehr Anleger treffen ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Die Schlagzeilen werden von Inflation, Kriegen, hohen Energiepreisen, Lieferkettenstörungen, Hungersnöten, Katastrophen oder Pandemien bestimmt und sie alle haben enormen Einfluss auf Bürger, Wirtschaft, Unternehmen und Aktienkurse. Allerdings zeigen sich die Auswirkungen bei den Aktienkursen oft sofort und immer mehr Anleger treffen ihre Kauf- und Verkaufsentscheidungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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