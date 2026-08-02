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Die Bitcoin Prognose steht auf dem Prüfstand, denn die amerikanischen Spot-ETFs verkauften am 31. Juli rund 4.200 Bitcoin und setzten damit ihre Abflüsse fort. Dennoch hielt sich der Kurs über 63.000 Dollar und bewahrte seinen Monatsgewinn. Beobachter sehen darin zwei Signale, die in verschiedene Richtungen deuten. Anleger fragen sich, ob die Fonds den Boden weiter wegziehen oder ob der stärkste Verkaufsdruck bereits hinter dem Markt liegt. Der August entscheidet, ob frisches Kapital zurückkehrt und wohin es fließt. Genau diese Frage macht die kommenden Wochen so heikel.

Bitcoin Prognose zwischen ETF-Verkäufen und einer möglichen Trendwende

Die Verkäufe vom 31. Juli summierten sich auf einen Gegenwert von etwa 265 Millionen Dollar. Allein der größte Anbieter verkaufte fast 2.000 Bitcoin an einem einzigen Tag. Diese Verkäufe reihen sich in eine längere Serie von Abflüssen ein, die den Markt seit Monaten belastet. Anders als bei Ethereum und Solana, die zuletzt Zuflüsse verzeichneten, konzentrierte sich der Abzug klar auf Bitcoin.

Laut CoinGecko stammt der Rückgang von 93.000 Dollar zu Jahresbeginn auf zeitweise 58.000 Dollar vor allem aus zwei Kräften, einer abwartenden Notenbank und anhaltenden Abflüssen aus den Fonds. Für die Bitcoin Prognose ist entscheidend, dass beide Faktoren weiter wirken. Laut CoinDesk halten Analysten den August dennoch für zäh, sehen den stärksten Verkaufsdruck aber als ausgestanden an. Der Kurs verteidigte trotz der Abflüsse die Marke von 63.000 Dollar und bewahrte seinen Gewinn im Monat. Damit stellt sich die Frage, ob die Fonds bald wieder zu Käufern werden. Zugleich richten sich die Blicke auf anstehende Arbeitsmarktdaten und die nächste Zinsentscheidung, die den Ton für den Monat setzen.

Solange diese Wende ausbleibt, hängt die Bitcoin Prognose an Kapitalströmen, die niemand erzwingen kann. Immer mehr Anleger suchen deshalb nach einem Einstieg, der auch ohne die Rückkehr der großen Fonds wächst.

Wo die Bitcoin Prognose an den Fonds hängt, wächst Pepeto

Während die Fonds Bitcoin verkaufen, sammelt ein Vorverkauf im Stillen frisches Geld ein. Pepeto hat mehr als 10 Millionen Dollar aufgenommen, und das ausgerechnet in der härtesten Verkaufsphase des Jahres. Der Preis im Vorverkauf liegt bei 0,000000188 Dollar.

PepetoSwap wickelt Trades ohne Gebühren über Ethereum, die BNB Chain und Solana ab, sodass jeder investierte Dollar auf ein fertiges Produkt trifft. Die Cross-Chain-Bridge verschiebt Token ohne Kosten zwischen den Netzwerken und nimmt so die Gebühren aus jedem Wechsel. Hinter dem Projekt steht der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe-Coin ohne jedes Produkt bis auf elf Milliarden Dollar führte, mit derselben Menge von 420 Billionen Token.

SolidProof hat den kompletten Code auditiert und verifiziert, sodass Anleger auf eine geprüfte Grundlage setzen statt auf ein bloßes Versprechen. Der Vorverkaufspreis verschwindet, sobald die erwartete Binance-Listung startet. Analysten halten von diesem Einstieg aus ein Vielfaches im dreistelligen Bereich für denkbar, weil das Pepe-Niveau für sie eher Ausgangspunkt als Obergrenze ist, was allein die Listung bestätigen müsste. Diese Einschätzung bleibt jedoch rein spekulativ und hängt vollständig vom tatsächlichen Erfolg der geplanten Listung ab.

Die jüngsten Nachrichten deuten darauf hin, dass Kapital zurück in den Markt fließt, und wer jetzt handelt, könnte zu den frühen Adressen zählen. Wer die Nachrichtenlage heute nur verfolgt und nicht handelt, könnte später aus der Ferne zusehen, wie andere die Gewinne einfahren. Dieser Einstieg endet in dem Augenblick, in dem die Listung öffnet.

Fazit

Die Bitcoin Prognose bleibt an Zinsen, Fonds und Geduld gebunden, während die Erholungssignale langsam zunehmen. In dieser Lage sucht Kapital einen Einstieg, der nicht auf die Rückkehr der großen Fonds angewiesen ist. Auf dem heutigen Niveau lässt sich das Vielfache eines frühen Vorverkaufs kaum noch erzielen, dafür ist die Marktgröße zu hoch. Pepe zeigte einst, wie aus kleinen Käufen erhebliche Summen wurden, und derselbe Mitgründer steht nun hinter Pepeto. Wer jetzt zum Vorverkaufspreis handelt, sichert sich die frühe Position, aus der bei Pepe ein Vielfaches wurde, bevor die Menge nachzieht. Dieses Fenster bleibt nur so lange offen, bis die Listung es beendet.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die aktuelle Bitcoin Prognose für Anleger?

Die Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig vorsichtig, da die ETF-Abflüsse anhalten, doch Analysten sehen den stärksten Verkaufsdruck als ausgestanden. Ein nachhaltiger Anstieg setzt eine Rückkehr der Fonds und mehr Klarheit von der Notenbank voraus.

Weshalb setzen Anleger auf Pepeto, obwohl die Fonds Bitcoin abstoßen?

Pepeto verbindet eine Cross-Chain-Bridge, den gebührenfreien Handel über PepetoSwap und eine erwartete Binance-Listung. Bereits mehr als 10 Millionen Dollar sind eingesammelt und auf der offiziellen Pepeto-Website pepetocoin.com sowie unter pepetocoin.com dokumentiert.