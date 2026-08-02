Ethereum Prognose nach dem stärksten Monat seit einem Jahr

Anzeige / Werbung

Ethereum hat den Juli mit einem Plus von 20,3 Prozent beendet und damit den stärksten Monat seit einem Jahr abgeliefert. Trotzdem rutschte der Kurs am letzten Handelstag unter 1.900 Dollar und notiert am 1. August bei rund 1.865 Dollar. Damit steht die Ethereum Prognose vor einer unbequemen Frage. War die Julirally der Beginn einer Wende oder nur eine Erholung im übergeordneten Abwärtstrend? Die Spot ETFs meldeten weiter Zuflüsse, während die Terminmärkte Positionen abbauten. Dieser Widerspruch entscheidet, wohin die Ethereum Prognose in den kommenden Wochen läuft.

Ethereum Prognose zwischen ETF-Zuflüssen und schwacher Kaufdynamik

Der Juli lief für Ethereum besser als für die meisten großen Digitalwährungen, und das verschiebt die kurzfristige Ethereum Prognose. Laut AMBCrypto legte ETH im Monatsverlauf 20,3 Prozent zu und machte damit einen großen Teil des Junieinbruchs von 21,8 Prozent wieder wett. Historisch ist das ungewöhnlich, denn der durchschnittliche Julizuwachs liegt bei 10,7 Prozent und der Median sogar im negativen Bereich. Die Erholung reichte allerdings nicht aus, um die Verluste des ersten Halbjahres vollständig auszugleichen.

Getragen wurde die Bewegung vor allem von institutionellem Kapital. An den meisten Handelstagen verzeichneten die Spot ETFs Nettozuflüsse, zum Monatsende lagen die Tageszuflüsse bei 13,29 Millionen Dollar und das verwaltete Vermögen bei rund 10,52 Milliarden Dollar. Am letzten Julitag drehte der Kurs dennoch nach unten. ETH verlor laut CoinDesk 2,78 Prozent auf 1.868 Dollar und schloss den Monat unter der Marke von 1.900 Dollar.

Die technischen Signale bleiben gemischt. Der RSI fiel auf 52,25, das Open Interest sank auf rund 11,46 Milliarden Dollar und die Finanzierungsrate von 0,0024 Prozent zeigt nur einen hauchdünnen Vorsprung der Longpositionen. Jede belastbare Ethereum Prognose hängt deshalb an einer Bedingung. Erst muss die Marke von 1.900 Dollar zurückerobert werden, bevor 2.000 Dollar überhaupt zur Debatte stehen. Bei einer Bewertung von über 220 Milliarden Dollar bringt selbst dieser Schritt Anlegern jedoch nur einen Zuwachs von wenigen Prozent. Wer größere Bewegungen sucht, schaut derzeit auf einen anderen Teil des Marktes.

Pepeto sammelt Kapital, während der Markt auf die 1.900 Dollar starrt

Wer bei 220 Milliarden Dollar Bewertung keine großen Sprünge mehr erwartet, landet bei der Frage, was Wallets mit den größten Bewegungen von allen anderen unterscheidet. Die Antwort liegt meist in der Positionierung, bevor die Menge aufmerksam wird. Wenn die meisten Händler von einem Token hören, ist der Aufwärtsspielraum bereits aufgebraucht oder das Zeitfenster geschlossen. Genau deshalb entstand Pepeto, entwickelt von einem Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der weiß, worauf es bei einem Presale ankommt.

Im Mittelpunkt steht PepetoSwap, eine Börse ohne Gebühren, über die Inhaber Token tauschen können, ohne Handelskosten zu zahlen. Dazu kommt eine Cross-Chain-Bridge, die Werte zwischen Netzwerken bewegt, ohne die übliche Reibung und ohne die üblichen Kosten. Ein eingebauter Risk Scorer prüft Verträge und markiert auffällige Adressen, bevor der erste Dollar hineinfließt. Jedes Werkzeug erfüllt seine eigene Aufgabe, doch alle verbinden sich zu einer einzigen Handelsebene.

Der Presale hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt, der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar. Die Sicherheit stützt sich auf SolidProof, denn die Prüfstelle hat den gesamten Programmcode hinter jedem Vertrag untersucht und freigegeben, bevor der Presale überhaupt öffnete. Eine höhere Nutzung könnte mehr Volumen durch PepetoSwap leiten, woraus sich mit Blick auf das erwartete Binance-Listing weiterer Kaufdruck aufbauen dürfte.

Während die Ethereum Prognose auf eine Rückeroberung von 1.900 Dollar wartet, wirkt Pepeto wie ein Presale, der fast zu früh kommt, um wahr zu sein. Die Werkzeuge laufen jedoch bereits, und das eingesammelte Kapital zeigt, dass die Überzeugung nicht theoretisch bleibt. Frühe Käufer können die Börse arbeiten sehen, die Bridge testen und jeden Vertrag über das Audit prüfen, bevor sie eine Position aufbauen.

Fazit

Die Ethereum Prognose zeigt einen Markt zwischen institutionellem Aufbau und kurzfristigem Verkaufsdruck. In solchen Phasen positionieren sich die aufmerksamsten Wallets früh. Ein Wert mit über 220 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung kann rechnerisch nicht liefern, was ein Einstieg im Presale-Bereich noch offenlässt. Pepeto verbindet eine funktionierende Börse ohne Gebühren mit einem erwarteten Binance-Listing und einem geprüften Vertragswerk. Wer heute kauft, sichert sich den Presale-Preis, wer nach dem Listing kauft, zahlt den Börsenkurs. Genau dieser Abstand macht die Renditechance aus, die eine Ethereum Prognose bei 220 Milliarden Dollar Bewertung nicht mehr abbilden kann. Dieses Fenster dürfte den Listingtag nicht überstehen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die aktuelle Ethereum Prognose für August?

Die Ethereum Prognose bleibt neutral, solange ETH unter 1.900 Dollar notiert. Erst eine Rückeroberung dieser Marke öffnet den Weg in Richtung 2.000 Dollar, ein Rücksetzer darunter verlängert die Seitwärtsphase.

Warum fällt Pepeto während dieser Marktphase auf?

Pepeto bietet einen Presale-Einstieg mit einer laufenden Börse ohne Gebühren und einem erwarteten Binance-Listing. Alle Verträge wurden von SolidProof geprüft. Weitere Informationen stehen auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.