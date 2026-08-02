Der DAX startet nach einer positiven Woche in eine besonders dichte Berichtssaison. Mit Bayer, Siemens Energy, Infineon, Rheinmetall, Commerzbank und Allianz öffnen gleich mehrere Schwergewichte ihre Bücher. Ihre Geschäftszahlen und Ausblicke könnten darüber entscheiden, ob der deutsche Leitindex seinen Aufwärtstrend fortsetzt.DAX geht gestärkt ins Wochenende Der DAX beendete den Freitag mit einem knappen Plus von 0,07 Prozent bei 25.629,24 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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